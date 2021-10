Disparition de Gabby Petito : Son petit ami retrouvé mort

Affaire Gabby Petito, la police américaine a confirmé jeudi que les restes retrouvés dans un parc de Floride, étaient bien ceux de Brian Laundrie, porté disparu à son tour depuis le 11 septembre.

Gabby Petito : Des restes du corps de son ami Brian Laundrie, découverts dans une forêt

Les restes humains retrouvés mercredi dans une réserve naturelle de Floride correspondent bien au petit ami de la jeune voyageuse assassinée, Gabby Petito, a annoncé jeudi la police fédérale américaine.

«Une comparaison des données dentaires a confirmé que les restes humains découverts» dans la réserve, «sont ceux de Brian Laundrie», qui avait disparu en septembre après être rentré sans Gabrielle Petito d’un long voyage à travers les États-Unis, a indiqué le FBI dans un communiqué.

L’affaire passionne le monde entier depuis la disparition de Gabby Petito, fin août, et la découverte de son corps.

Le jeune homme de 23 ans, qui avait refusé de répondre aux questions des enquêteurs avant de disparaître, avait été désigné comme une «personne digne d’intérêt pour l’enquête».

Cette nouvelle marque la fin de la traque de ce jeune homme âgé de 23 ans, désigné comme une « personne digne d’intérêt pour l’enquête » dans la mort de l’influenceuse Gabrielle Petito (ou « Gabby »), mais elle n’est pas sans poser d’autres questions.

Brian Laundrie était recherché depuis plus d’un mois, après qu’il est rentré seul le 1er septembre de ce qui devait être un long voyage à travers les États-Unis. À bord d’un van aménagé, il l’avait entamé deux mois plus tôt avec sa fiancée de 22 ans, Gabby Petito. « Influenceuse », suivie par plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, elle documentait le voyage en postant photos et vidéos sur Instagram et YouTube.