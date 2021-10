Gossip Girl: Leighton Meester, une vie épanouie après la série culte

L’actrice Leighton Meester de la série Gossip Girl, histoire d'ados new yorkais richissimes, devenue culte, aura un peu galéré pour s'imposer aux côtés de son mari Adam Brody.

Ce que deviennent Leighton Meester, la star de Gossip Girl, et son mari Adam Brody

Dans « Gossip Girl », Leighton Meester qui incarnait l’inénarrable Blair Waldorf, nous régalait à chaque épisode avec ses tenues preppy que des millions de fans copiaient, serre-têtes et jupes plissées à gogo.

Mais l’actrice a quitté l’Upper East Side de Manhattan il y a bien longtemps, et mène sa carrière à l’autre bout des Etats-Unis, en Californie, avec son mari, le comédien Adam Brody (rappelez-vous, Seth Cohen dans « Newport Beach »).

Si l'actrice a un peu galéré côté carrière, tout va très bien dans la vie personnelle. En couple depuis 2010 avec Adam Brody qu'elle a rencontré sur le tournage du film Love Next Door, elle s'est mariée avec l'acteur en février 2014. Ils sont les parents de deux enfants : la petite Arlo née en août 2015 et un fils, né en 2020, dont le prénom n'a pas été dévoilé.

C'est en décembre 2012 que Gossip Girl a pris fin à la télévision américaine sur la CW. Et par la suite, Leighton Meester a un peu galéré pour s'imposer. Elle a d'abord joué au théâtre à Broadway dans l'adaptation du roman Des souris et des hommes face à James Franco en 2014 et a fait une longue pause côté télé.

Ce n'est qu'en 2017 soit 5 ans après la fin des aventures des jeunes de l'Upper East Side, qu'elle revient à la télé dans la série Making History dont elle tient l'un des premiers rôles. Mais cette comédie dans laquelle des personnages voyagent dans le temps, fait un bide et est annulée après seulement 9 épisodes.

"Elle n'a jamais été odieuse envers personne"

En 2018, on retrouve Leighton Meester au casting de la comédie Single Parents, diffusée sur ABC et désormais disponible en exclusivité en France sur Disney+. Pendant deux saisons, elle incarne Angie D'Amato, une mère qui élève seule son fils.

Cette comédie réunit aussi Taram Killam (le mari de Cobie Smulders et star du SNL), Brad Garrett (Tout le monde aime Raymond) et Kimrie Lewis (Scandal). Leighton Meester y donne même la réplique à son mari dans la vie : Adam Brody. La série est annulée en 2020 après deux saisons.

Adam Brody, invité du podcast Unqualified animé par Anna Faris, la star de Newport Beach a évoqué sa rencontre avec l'actrice de Gossip Girl, la manière dont il a appris à la connaître et ce qu'il chérit le plus chez elle. Il se dit séduit par la forte personnalité de sa compagne.

"Elle n'a jamais été odieuse envers personne, si ce n'est, et je le respecte, les paparazzi. Je ne dirais pas odieuse mais certaines personnes essayent parfois de lui faire signer de vieilles photos sexy en prétendant être fans... alors qu'ils arrondissent leurs fins de mois avec ça. Dans ces moments-là, elle n'a aucun problème à dire 'Vous pouvez me détester. Je m'en fiche".