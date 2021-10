Passeport de Blé Goudé : Me Claver N'Dry s'insurge contre le pouvoir

Charles Blé Goudé est jusque-là en attente de son passeport ordinaire en vue d'un retour en Côte d'Ivoire. Pour son avocat, Me Claver N'Dry, cette situation est totalement déshonorante pour les autorités ivoiriennes.

Me Claver N'Dry : « Un passeport... il faut des mois pour l'obtenir ? »

Définitivement acquitté des charges de crimes de guerre et crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé est toujours bloqué à La Haye. Contrairement à son mentor et ancien codétenu, Laurent Gbagbo, qui lui, est rentré en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, l'ancien leader des jeunes patriotes continue de faire le pied de grue pour l'obtention de son passeport, pour laquelle il a déposé une demande auprès de l'ambassade de Côte d’Ivoire aux Pays-Bas, trois mois plus tôt.

Une centaine de partisans de Blé Goudé Charles ont alors manifesté, samedi 23 octobre 2021, devant l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris pour réclamer un passeport pour leur leader. Des discussions sont par ailleurs en cours entre les proches du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) et les autorités ivoiriennes en vue de favoriser son retour en Côte d'Ivoire.

Mais jusque-là, c'est l'impasse totale pour l'ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi du dernier gouvernement de Gbagbo. Aussi, Me Claver N'Dry, son avocat, est monté au créneau, pour dénoncer cette situation.

Pour l'homme de droit, organiser une marche en vue de la délivrance d'un passeport ordinaire pour un ressortissant ivoirien est véritablement scandaleux. « Afrique mon Afrique. Tu ne finiras pas d'étonner le monde. Un passeport, un titre de voyage accordé aux nationaux. À ce 21ème siècle, il faut des mois pour l'obtenir ? » s'est insurgé Claver N'Dry Kouadio.

« Hier, c'était un certificat de nationalité qui faisait débat. Aujourd'hui un passeport. Certainement un extrait de naissance demain. Pitoyable », a déploré l'avocat de Blé Goudé, qui n'a pas manqué de dire que la Côte d'Ivoire est « le pays des hommes marrants », en comparaison au Burkina Faso, le « pays des hommes intègres ».

« Les hommes changent. Les pratiques demeurent. C'est pourquoi je dis GÉNÉRATION DE RUPTURE. Des hommes pour penser et pour faire autrement que cette tragique comédie de politicards », a achevé Maître Claver N'Dry dans ce qui apparaît comme un véritable coup de gueule.