Alain Lobognon salue la réintégration de Koné Katinan à la DGI

Alain Lobognon apprécie fortement la réintégration de Justin Koné Katinan à la Direction générale des impôts (DGI). L'ancien ministre ivoirien des Sports a salué cette décision du gouvernement d'Alassane Ouattara.

Alain Lobognon, satisfait de la réintégration de Katinan à la DGI

Dans une note du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, on a appris que Justin Koné Katinan, administrateur des services financiers, rentré d'exil, est rappelé à l'activité et maintenu à la disposition dudit ministère. L'ancien ministre du Budget de Laurent Gbagbo se voit-il réintégré dans les effectifs de la Direction générale des impôts (DGI).

La réintégration du porte-parole de Laurent Gbagbo à la Fonction publique n'a pas échappé à Alain Lobognon. L'ex-député de Fresco a salué la décision du gouvernement ivoirien. "C'est ce que l'on appelle le processus de réconciliation", a publié l'ancien proche de Guillaume Soro sur son compte Facebook.

Par ailleurs, Alain Lobognon a apporté la réplique à ceux qui s'opposent à la réintégration de Justin Koné Katinan à la DGI. "Ceux qui dénoncent ignorent sûrement qu'en son temps, le président Félix Houphouët-Boigny avait fait réintégrer plusieurs personnalités politiques qui avaient été condamnées par la justice ivoirienne, à mort ou à 20 ans de prison... sans aucune révision de leur procès", a-t-il répondu.

Il faut rappeler qu'en 2018, dans l'affaire de la "casse" de l'agence nationale de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest), Koné Katinan a écopé d'une condamnation de 20 ans de prison ferme. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre l'ancien directeur du cadastre. Le porte-parole de Laurent Gbagbo est rentré d'exil le vendredi 30 avril 2021, après dix années au Ghana.

Dès son retour en Côte d'Ivoire, Koné Katinan s'est engagé sur le chemin de la réconciliation. "Nous sommes venus dans l'esprit de paix et de réconciliation pour participer à ce processus qui, pour nous, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, va constituer un pas géant vers la réconciliation nationale", a-t-il au cours d'une rencontre avec Kouadio Konan Bertin (KKB), le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale.