Concours-Ouloto : "Je n'accepterai aucun fonctionnaire qui aura payé"

Anne Ouloto, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, a effectué une visite à l'IPNETP (Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel), le seul centre retenu pour la correction des copies des 53 concours tenus les 9 et 10 octobre 2021. A cette occasion, elle a mis en garde contre toute fraude.

Anne Ouloto : "Désormais, seul le mérite devra compter"

Quand elle s'installe à la tête du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto annonce son ambition d'insuffler un nouveau souffle à l'administration ivoirienne. Pour l'organisation des concours au titre de l'année 2021, elle a pris de nouvelles réformes. Ainsi, a-t-elle mis sur pied un comité d'éthique. La ministre a également supprimé les cours de préparation en présentiel au profit des cours en ligne. Anne Ouloto s'est aussi engagée dans la lutte contre la fraude.

Dimanche 24 octobre, la première responsable de la Fonction publique a réitéré sa volonté d'éradiquer la fraude aux concours. C'était à l'occasion d'une visite qu'elle a effectuée à l'IPNETP, le centre de correction de copies de 53 concours.

"Je suis venue constater. Les copies ont été effectivement corrigées, bien corrigées, les notes ont été aposées, les correcteurs ont leurs noms. Ils ont leur signature également. Donc tout ce contrôle est très bien fait. Les équipes techniques ont toutes les données pour pouvoir faciliter la suite du processus. Notamment, par la compilation des notes et la mise à disposition des relevés des notes. C'est sur la base de ces relevés de note que le travail sera achevé", a confié l'ex-ministre de la Salubrité.

Poursuivant, Anne Ouloto a révélé que des individus ont imité sa signature. "Je n'accepterai aucun fonctionnaire dans l'administration qui aura payé pour entrer à la Fonction publique. Il se trouve malheureusement que trois individus se sont permis d'imiter la signature du ministre de la Fonction publique que je suis. Nous avons intercepté trois signatures non-conformes dans tout ce processus. Deux parmi ces trois personnes ont été prises hier par la gendarmerie dans un centre à Yopougon (...) Le pays avance bien, les choses avancent et que désormais, seul le mérite devra compter", a mentionné la patronne de l'administration ivoirienne.