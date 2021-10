Titrologie: Bédié, candidat du PDCI-RDA à la présidentielle de 2025

Titrologie / Logements: La revue de presse ivoirienne de ce mercredi 27 octobre 2021, est marquée par le déjeuner de presse, mardi, à Ivoir'Hebdo, du Ministre Bruno Koné qui a évoqué l'épineuse question des logements, notamment le cas des souscripteurs au Programme présidentiel de logements sociaux en Côte d'Ivoire.

Titrologie / Logements sociaux en Côte d'Ivoire : "Tous les souscripteurs auront leur maison"

ACD, Programme présidentiel de logements, effondrement d'immeubles, constructions anarchiques, etc... Bruno Koné, ministre en charge de la Construction et de l'urbanisme fait le grand déballage et rassure les ivoiriens. Sa sortie du mardi est relayée dans l'ensemble de la presse ivoirienne. Sur la question des logements, Le Patriote informe que l'ancien ministre de la communication annonce 150.000 logements d'ici 2025 pour resorber la crise des logements sociaux dans le pays qui dure depuis 2012.

Pour le Jour plus et L'Intelligent d'Abidjan, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a fait une promesse de taille à l'ensemble des souscripteurs au programme présidentiel de logements sociaux qui, selon Bruno Koné, ne peut être considéré comme un échec. "Les souscripteurs auront soit leurs maisons où ils seront rembousés", peut-on lire en couverture de l'IA. "Je ferai tout pour que le jour où je partirai, je ne gâte pas mon nom", soutient le ministre depuis la rédaction du journal Ivoir'Hebdo.

Pour Soir Info, la délivrance des ACD, constitue un franc succès du département de Bruno Koné depuis son arrivée à la tête du Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Il en dévoile les recettes dans les colonnes du quotidien. Quant à la question de l'effondrement repété des immeubles, notamment à Abidjan, ces dernières années, les solutions du ministre Bruno Koné sont à lire dans Le Quotidien d'Abidjan.

Présidentielle 2025: Henri Konan Bédié fait le netoyage et se positionne comme le candidat unique du PDCI

Henri Konan Bédié portera-t-il encore le manteau de candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle de 2025? Tout porte à le croire si l'on s'en tient à la Une du journal L'Héritage proche du parti. "Congrès du PDCI en 2022: Le Professeur Guikahué annonce la candidature unique de Bédié... un candidat redouté par les partenaires et adversaires", titre le quotidien d'information. Le Belier, évoquant la "reconquete du pouvoir", informe ses lecteurs que le président du parti qui a également reçu mardi les députés issus du PDCI, a pris des "décisions qui vont changer la donne" en 2025.

Le Nouveau Reveil, dans sa parution de ce mercreci 27 octobre, fait la belle aux lecteurs et aux militants du parti du Sphinx de Daoukro avec une interview exclusive du patron du Secretariat exécutif: "Guikahué parle et déballe tout", lit-on à la Une du journal.