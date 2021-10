Transport: Pourquoi la FENASCOTRACI dit ‘Merci’ au Président Ouattara

Dernière née des associations d’acteurs du transport, la Fédération nationale des sociétés de coopératives des transporteurs routiers (FENASCOTRACI) exprime sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour tous ses efforts en vue de la modernisation de leur secteur.

Soumahoro Mamadou (coordonnateur national FENASCOTRACI): « Merci à monsieur le président de la République, SEM Alassane Ouattara, pour tout ce qu’il fait pour nous les transporteurs »

Coordonnateur national de la Fédération nationale des sociétés de coopératives des transporteurs routiers (FENASCOTRACI), Soumahoro Mamadou était face à la presse, mercredi 27 octobre 2021 à Abidjan, au cours d’une conférence qui lui a permis d’adresser les remerciements de son organisation au chef de l’Etat Alassane Ouattara, au ministre des Transports, Amadou Koné, et à monsieur Kouyaté Mohamed, Directeur général du FDTR (Fonds de développement du transport routier).

« Je voudrais dire merci à monsieur le président de la République, SEM Alassane Ouattara, pour tout ce qu’il fait pour nous les transporteurs. Je parle au nom de mon président, monsieur Abou Diakité, actuellement en mission dans la région du Folon. Le président de la République a mis plus de 1400 véhicules à notre disposition dans les 3 dernières années, qui ont coûté près de 40 milliards de FCFA. Sans oublier les milliers de kilomètres de bitume qu’il a offerts aussi aux Ivoiriens. Nous lui dosons merci pour la sécurité sur nos trajets. Aujourd’hui, les Ivoiriens voyagent sans problème sur les routes », s’est félicité le transporteur électro-mécanicien.

Portée sur les fonts baptismaux, le 18 septembre 2021 à Yamoussoukro, la FENASCOTRACI est une faitière regroupant 500 entreprises et 31 Coopératives reparties dans 31 régions. « Nous venons pour apporter notre soutien aux organisations déjà existantes dans le secteur. Mais, nous voulons surtout mettre fin au désordre, assainir le monde du transport et le professionnaliser. Nous avons créé 500 entreprises dans les 31 régions de la Côte d’Ivoire et les deux districts. Après la création de ces 500 entreprises, nous avons décidé de créer des coopératives dans chaque région de Côte d’Ivoire. Et ce sont ces sociétés coopératives qui se sont mises ensemble pour former la Fédération nationale des sociétés de coopératives des transporteurs routiers. Au total, nous sommes 500 entreprises et 31 coopératives », se réjouit Soumahoro Mamadou.

Pour ce qui concerne leur plan d’actions pour les cinq années à venir, le coordonnateur national assure que la FENASCOTRACI entend d’abord lutter contre l’incivisme sur les routes; phénomène qui, selon lui, a terni l’image du transport routier en Côte d’Ivoire. Le deuxième défi consistera, ensuite, à négocier avec les grosses boites d’assurance pour mieux assurer les personnes morales et physiques du secteur (acteurs, chauffeurs, apprentis, bagagistes, chefs de gare et les sociétés de transport). « En dehors de ça, 90% des véhicules ont plus de 20 ans; on va beau prôner la sécurité routière mais elle ne pourra pas marcher. Il faut penser à renouveler le parc auto, en séduisant le monde des banques. Il faut bancariser le secteur pour pouvoir séduire les investisseurs nationaux et internationaux pour pouvoir trouver des financements pour renouveler le parc auto et assainir nos gares », a-t-il déclaré.