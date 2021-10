People: Shado Chris "s'offre" Shan’L, Ariel Sheney n'en revient pas!

La chanteuse gabonaise Shan’L a finalement réussi à se rapprocher de l’arrangeur chanteur ivoirien Shado Chris. Ce que mijotent nos deux artistes.

Lors d'un de ses nombreux passages à Abidjan, la chanteuse gabonaise, Shan'L, auteure du titre à succès ''Tchizabengue'', révélait qu'elle était encore célibataire, avouant avoir un faible pour l'artiste ivoirien Shado Chris. ''Shado Chris est mon genre de mec. J'avoue que je suis célibataire sans enfant. Je ne suis pas encore une femme casée. Je suis donc un coeur à prendre'', avait déclaré Shan'L sur les ondes de vibe radio en avril 2019.

Quelques mois après cette déclaration d'amour de la reine des Tchiza, le chanteur ivoirien qui est également un excellent arrangeur, s'est prononcé sur le sujet. « Ecoutez, Shan’L est une très belle femme. Elle a tout ce qu’il faut pour plaire à un homme. J’ai eu l’occasion de lui demander ce qui a été relayé dans les médias, elle n’a pas dit le contraire. Elle est mon genre également. Je dois l’admettre. De mon côté aussi, je suis célibataire et un cœur à prendre », avait laissé entendre l’arrangeur-chanteur.

Plusieurs mois après ces différentes déclarations, nos deux artistes ont finalement réussi à se rapprocher, comme le témoignent de nombreuses photos et vidéos postées sur la toile. Ils ont décidé de matérialiser cette union à travers un single intitulé ‘’ Pehi sair‘’ qui sortira le 29 octobre prochain. L’information a été dévoilée à travers une affiche postée sur les pages facebook des deux artistes. Une affiche sur laquelle nos deux célébrités semblent nues. Ce qui suscite de nombreux commentaires dont celui du chanteur Coupé décalé, Ariel Sheney qui n’arrive pas à croire que Shado Cris ait réussi à s’offrir la belle Shan’L. ‘’ Attends! donc tu as bouê go la djidji quoi ? ( Ndlr : Donc tu es vraiment sorti avec cette fille ?‘’, s'est-il interrogé sur sa page Facebook.