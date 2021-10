FC Barcelone: Sergio Agüero 1ère titularisation face à Rayo Vallecano

Sergio Agüero bénéficie ce mercredi de la confiance de l’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman qui a décidé de le titulariser pour la première fois de la saison.

Sergio Agüero et le Barça en déplacement ce mercredi sur la pelouse du Rayo Vallecano

La 11e journée de Liga a lieu ce mercredi avec notamment un duel de milieu de tableau entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Les Catalans tenteront de réagir après leur défaite 2-1 dans le Clàsico contre le Real Madrid. Pour cela, Ronald Koeman opte pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Devant lui, Sergino Dest, Gerard Pique, Eric Garcia et Jordi Alba prennent place. Sergi Roberto et Nico Gonzalez accompagnent Sergio Busquets la sentinelle. Enfin, le trio d'attaque est constitué de Philippe Coutinho, Sergio Aguero et Memphis Depay.

Du côté du Rayo, Radamel Falcao est également titulaire ce soir. L'ex-avant-centre de l'AS Monaco Radamel Falcao sera titulaire. Le Colombien (35 ans), arrivé cet été dans la banlieue madrilène pour un peu plus de 2 millions d'euros en provenance de Galatasaray, a déjà inscrit trois buts en 5 matches de Championnat cette saison.

« El Tigre » tentera de prolonger le sans-faute du Rayo à domicile en Championnat (4 victoires en autant de rencontres jouées à Vallecas), tout comme l'ancien meneur de jeu toulousain Oscar Trejo, auteur de 2 buts et 5 passes décisives. Les Français Luca Zidane et Randy Nteka sont quant à eux remplaçants.

Les compositions

Rayo Vallecano : Dimitrievski – Balliu, Saveljich, Catena, F. Garcia – Comesana, Oscar – Palazon, Trejo, A. Garcia – Falcao

FC Barcelone : Ter Stegen – Dest, Pique, Garcia, Alba – Roberto, Busquets, Nico – Coutinho, Aguero, Depay