Plateau: Dans les secrets de la rencontre OD - Noël Akossi Bendjo

Fraîchement nommé Conseiller spécial chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale du président du PDCI-RDA, Noël Akossi Bendjo a reçu, mardi 26 octobre 2021, la visite de Ouattara Dramane, cadre du RHDP du Plateau.

Plateau: OD et Noël Akossi Bendjo en phase pour la réconciliation et la cohésion

Pour Ouattara Dramane, affectueusement appelé OD, il était important de rendre une visite de courtoisie à un aîné avec qui il a passé plusieurs années de collaboration au sein du conseil municipal du Plateau en gardant toujours de très bonnes relations teintées de respect et de considération. OD était donc allé souhaiter la bienvenue à Akossi Bendjo, après son retour d’exil. L’occasion a été bonne pour informer M. Bendjo, de la création de sa fondation pour la cohésion sociale, la démocratie et la solidarité.

Ouattara Dramane a aussi signifié à l’ex-exilé, qu’il a été lauréat de la 1ère édition du prix Gepci pour la cohésion sociale et la paix. Engagé donc dans la thématique de la réconciliation, OD s’est naturellement montré disponible pour apporter sa contribution à la cohésion au Plateau et même au-delà si nécessaire. Il a aussi félicité l’ancien Maire pour sa récente nomination au cabinet du Président du PDCI, Henri Konan Bédié. Heureux de cette marque d’affection à son endroit, Akossi Bendjo qui avait son épouse à ses côtés, a remercié OD pour sa démarche et a saisi l’occasion pour le féliciter pour son esprit fair-play lors des dernières législatives au Plateau.

Le vice-président du PDCI RDA a répondu favorablement à l’appel à la réconciliation de son invité et l’a exhorté à faire plus encore dans le sens de la cohésion dans la commune du Plateau mais aussi à être un ambassadeur de paix auprès de son camp politique. Il faut dire que, par cette démarche respectueuse vis-à-vis de son aîné, OD démontre une fois de plus sa capacité à faire de la politique autrement, c’est-à-dire sans haine et en dépassant avec élégance les clivages. Cette rencontre qui a débuté en fin d’après-midi, s’est déroulée dans une ambiance très conviviale et s’est achevée en début de soirée.