Titrologie: Le coup de maître d' Affi N’Guessan, la révolte de Billon

Titrologie - Pascal Affi N'Guessan, farouche opposant au régime du président Ouattara lors de la présidentielle d’octobre 2020, dont-il considèrait la candidature comme anticonstitutionnelle et donc son élection comme illégale, a été reçu en fanfare le jeudi par le chef de l’Etat ivoirien.

Titrologie: Pascal Affi N’Guessan, nouveau chef de file de l’opposition ivoirienne pour le régime Ouattara

Le tête-à-tête entre Affi N'Guessan et Alassane Ouattara, fait la Une de tous les journaux ivoiriens ce vendredi matin. Annoncée subtilement tôt jeudi, par Jean Bonin, ex-cadre du FPI, la rencontre Pascal Affi N’Guessan - Alassane Ouattara a couru comme une traînée de poudre sur les plateformes et réseaux sociaux de la blogosphère.

Le contexte des échanges entre les deux personnalités, est diversement apprécié dans la presse ivoirienne, partagée entre journaux pro-Gbagbo-Bédié et la tendance RHDP, le parti au pouvoir qui salue le rapprochement entre Alassane Ouattara et l’ancien porte-parole du Conseil National de Transition (CNT) qui avait appelé à la désobéissance civile et au boycott de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Pourquoi Ouattara reçoit Affi N’Guessan” et quelles sont les “missions confiées au président du FPI”, tente d’expliquer Le Temps.

Si pour le quotidien d’information Aujourd’hui, il s’agit d’un “Test de soumission au Palais” pour Affi N’guessan, pour le journal Notre Voie, l’ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo est allé à la présidence de la République pour y "poser les problèmes des ivoiriens à Ouattara”.

Le Nouveau Réveil, pour sa part, y voit “Un deal Affi-Rhdp autour de Simone Gbagbo” en retrait du nouveau parti PPA-CI de son ex-époux.

En retrait de ces soubresauts d’opinion contrastées, le quotidien s’élève au-dessus de la mêlée pour saluer un coup de maître de l’ancien compagnon de Koudou Laurent Gbagbo.

Ouvrir un nouveau chapitre de la Côte d’Ivoire en 2025

Pour le journal, Affi vient de donner une "leçon politique aux autres leaders”. Et s’il réussit à faire reprendre le dialogue politique avec le pouvoir d’Abidjan, Pascal Affi N’Guessan finira par s'imposer comme chef de file de l’opposition ivoirienne auprès du régime Ouattara. Et surtout, Jean-Louis Billon et le PDCI ne veulent pas entendre parler d’un 4e mandat en 2025.

C’est en tout cas ce que rapportent Le Bélier et L’Inter qui ont suivi le premier candidat déclaré à la présidentielle de 2025, Jean-Louis Billon, invité mercredi soir sur le plateau de la chaîne de télévision ivoirienne Life TV.

Pour Le Mandat, c’est à une scène de “révolte" que le député PDCI de Dabakala a offerte aux millions de téléspectateurs de la chaîne cryptée de l’homme d'affaires Fabrice Sawegnon. Pour lui, il faudra ouvrir “en 2025, un nouveau chapitre de la Côte d’Ivoire."