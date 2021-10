Vitale: "Le Coupé-décalé féminin dort trop, je suis la seule à travailler"

Invitée à une émission télé, Bomisso Nadège, plus connue sous le nom Vitale, a affirmé être la meilleure chanteuse Coupé-décalé du moment.

Vitale s’autoproclame patronne du Coupé-décalé

Invitée à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music TV, Vitale, a fait avoir que ni Bamba Ami Sarah, ni aucune autre chanteuse Coupé décalé ne chantent mieux qu’elle.

""Quand vous voyez mon morceau Mon bébé et leurs chansons, est-ce que c'est pareil ? je parle d'elles toutes, est-ce que y a une d'entre elles qui a pu faire ça », a lâché Bomissso Nadège avant de s’autoproclamer patronne du Coupé décalé.

‘’Je suis la patronne. Je sais qu’elles luttent pour être au dessus de moi, je les mets au défi : « Les gos, faites des chansons au-dessus de mes morceaux Mon bébé et Boom boom , on va voir ». Aucune d’entre elles, n’a déjà fait de live, à part Ami Sarah qui fait des lives de temps en temps ; moi, j’ai fait un gros live au Palais de la culture‘’, a ajouté La Beyonce d’Afrique.

La chanteuse Coupé décalé a même posté un extrait de cette émission sur sa page Facebook en laissant le commentaire suivant: ‘’Le Coupé-décalé féminin dort trop, je suis la seule à travailler. Je vais les réveiller deux jours-là‘’, a-t-elle écrit.

Ces propos de Vitale ont irrité certaines chanteuses Coupé-décalé dont Janine Kleen. ‘’Tu te dis Patrona du Coupé-décalé, j’en ris à gorge déployée ... Tu te mens à toi-même(…) Je suis artiste musicienne par passion et pour gagner ma vie, pas besoin de me frotter à cette classe inférieure d'artistes. Si c’est pas parce que j’ai été victime d’accident qui m’a donné 4-ans de repos, toi tu peux dire quoi me concernant (rien). Chanter : je n’ai pas une voix incroyable, mais tu n’es rien devant moi... danser même tu ne peux pas t’arrêter à côté de moi... beauté même toi-même, tu sais déjà ! Tu ferais mieux de te rabaisser afin que Dieu puisse t’élever‘’, a lancé Janine Kleen.