Affaire Sarra Messan - Cheick Kader charge: "Makosso est méchant"

Mohamed Cheick Kader alias Sarkozy Kader réplique et charge après la sortie spectaculaire de Camille Makosso contre Sarra Messan, actuellement en vacances en Egypte, et récemment contre Apoutchou national dit Le Guide: “Ce monsieur est méchant et profite tjrs des gens”, sonne l’homme d'affaires.

Feuilleton Sarra Messan - Cheick Kader charge Camille Makosso: “Tu es un profiteur des pauvres”

"Ce monsieur est méchant et profite tjrs des gens", c’est la conclusion que tire Cheick Mohamed Kader connu sous le pseudonyme Kader Sarkozy, après les récentes révélations sur la vie privée de la jeune humoriste youtubeuse Sarra Messan.

Kader Sarkozy n’a pas du tout été tendre avec l'époux de feu Tatiana Makosso, le général révérend pasteur Camille Makosso, qui a fait une sortie fracassante accompagné de messages privés partagés entre la web humoriste et le boss de la Marmaille.

“Quelles que soient vos mésententes, les services rendus en privé au nom de Dieu, restent en privé. Dieu dit la main gauche qui donne, celle de la droite ne doit pas être informée. On aide à cause de Dieu ! On n'aide pas les gens pour les obliger à t’adorer. Aider quelqu’un ne veut pas dire l’acheter . Ce monsieur est méchant et profite toujours des gens qui sont vus pour se faire voir et exister dans les réseaux . Sarra et Apoutchou yako à vous !”, a déploré Cheick Mohamed Kader, lui aussi présenté dernièrement comme l'amant de Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, avant que le nom du chanteur Davido ne refasse surface dans la presse à scandale.

“Ou bien quand tu leur donnes , tu as payé leur respiration ? Dites moi les gros péchés de Apoutchou et de Sarra avec ce monsieur ? Qu’est-ce que ces deux lui ont fait ?”, a-t-il continué à s’interroger.

“Que ceux ou celles qui ont bénéficié d’un centime de ce monsieur et qui n’ont pas encore traversé la rive, ne se moquent pas de ceux qui se noient !”, a prévenu l’homme à l’endroit des nombreux bénéficiaires de la générosité de Camille Makosso, encore tapis dans l’homme.

Camille Makosso est revenu sur sa supposée relation amoureuse avec la web humoriste ivoirienne Evelyne Sarra Messan, un nom apparue sur la Toile en 2018 avec des vidéos pour le moins divertissantes et hilarantes, que la jeune femme publiait sur YouTube et sur les réseaux sociaux.

" Est-ce que tu n'es pas venue m'avouer que tu es amoureuse de moi? Je t'ai répondu quoi? Que je ne suis pas prêt à m'attacher à une fille. Et que toi et moi, ça ne va pas aller loin”, a confié Camille Makosso.

“Ta voiture que tu roules, tu fais malin dedans, mais dis Makosso a contribué pratiquement à la moitié pour payer la voiture, dis, ton restaurant mon argent est dedans”, ajoute-t-il. "J'ai décidé de t'honorer à Paris devant Koffi Olomide , Alpha Blondy, dis-le ! Ton dernier anniversaire c'est moi qui t'offre la sono, dis-le! Pourquoi tu me fais ça ? Lolo m'avait prévenu”, a ajouté le pasteur.