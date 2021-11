Dissout par la justice, le GPS de Soro tisse sa toile en Côte d'Ivoire

Générations et peuples solidaires de Guillaume Soro continue de fonctionner en dépit de sa dissolution par la justice ivoirienne. La délégation GPS Côte d’Ivoire a d’ailleurs eu de nombreuses rencontres, ce week-end.

Vaste tournée à doubles volets de Minata Koné et le GPS

Le verdict de la cour d’Assises d’Abidjan est tombé comme un couperet sur Guillaume Soro et ses 19 coaccusés, le 23 juin 2021. L’ancien Président de l’Assemblée nationale ivoirienne, quoiqu’en exil, a écopé de la prison à perpétuité, quand ses proches se voient condamner à des peines allant de 17 mois à 20 ans d’emprisonnement. La Cour a également ordonné la confiscation de leurs biens, ainsi que la dissolution de Générations et peuples solidaires (GPS), accusée de se livrer à « des actes subversifs ».

En dépit de ce verdict on ne peut plus sévère, le mouvement de l’ancien député de Ferkessédougou continue ses activités politiques. C’est dans cette dynamique que la délégation GPS Côte d’Ivoire a tenu une réunion, le samedi 30 octobre, pour faire le point de ses activités hebdomadaires. Il ressort du rapport établi par Mme Koné Minata épouse Zié que le GPS a entrepris une vaste tournée auprès des organisations féminines qui lui sont proches. Il s’agit notamment de l'Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Côte d'Ivoire (ACDCI), de l'Union des Soroïstes (UDS), puis les femmes du Rassemblement de Générations et Peuples Solidaires (R-GPS). Soro Kigbafori Guillaume n’a pas manqué d’appeler à l’encouragement et à la remobilisation de ses militantes par le truchement de ses émissaires.

Des organisations de la société civile ont également reçu la visite des Soroïstes. La Coalition des Organisations de la Société Civile pour l'Unité (COSCU), le Club des Amis Paysans pour Soro (CAPS), le Front Patriotique de Côte d'Ivoire (FPCI), le Mouvement de Réconciliation, d'insertion, de Développement de la Côte d'Ivoire (MRIDCI), respectivement les 23, 24 et 28 octobre 2021 ont tous affirmé leur adhésion à l’idéal démocratique défendu par Guillaume Soro et ses partisans.

« Les responsables de ces organisations ont clairement salué la constance de la vision du Président de GPS sur la nécessité de parvenir à la construction d’une vraie Nation ivoirienne, gage d’un développement harmonieux », a déclaré dans son communiqué la Porte-parole de la Délégation GPS-Côte d’Ivoire, avant d’ajouter : « Ils ont montré leur disponibilité à créer un cadre de collaboration avec GPS pour l’accompagner dans ce noble objectif. »

Dame Minata Koné continue donc, contre vents et marées, d’implanter le GPS à travers le territoire ivoirien, faisant ainsi fi de la décision de dissolution dudit parti.