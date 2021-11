Côte d'Ivoire : La rencontre Affi N’Guessan - Ouattara livre ses secrets

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, jeudi 28 octobre 2021, avec le Président du Front Populaire Ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan.

La présidence dévoile le contenu de l'audience accordée par le président Ouattara à Affi N'Guessan

L’entretien a porté sur des sujets d’intérêt national, notamment la réconciliation nationale, la paix, le dialogue politique et la stabilité de notre pays. Le Président du FPI a remercié le Président de la République pour l’honneur qu’il lui fait de le recevoir pour échanger sur la vie de la Nation.

l a plaidé pour la libération des personnes emprisonnées suite au mot d’ordre de désobéissance civile lancé par l’opposition ivoirienne lors de l’élection présidentielle de 2020, ainsi que pour la réintégration ou la prise de mesures de compensation en faveur de fonctionnaires radiés pour abandon de poste.

M. Pascal AFFI N’GUESSAN a également sollicité l’intervention du Chef de l’Etat pour le règlement d’un contentieux entre des planteurs d’hévéa de Grand-Lahou et une entreprise de la place. Evoquant les perspectives, le Président du FPI a souhaité la reprise du dialogue politique afin d’aboutir à un consensus avant les échéances électorales de 2025.

Il a réitéré au Chef de l’Etat la disponibilité de son Parti à œuvrer au renforcement de la paix et de la stabilité politique, économique et sociale de notre pays. Notons que le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle SARASSORO, et le Ministre, Conseiller Spécial auprès du Président de la République chargé des Affaires politiques, M. Ibrahima CISSE BACONGO, ont pris part à cet entretien.