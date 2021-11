Église Méthodiste Unie: Le Bishop Benjamin Boni invite l' ACEEPCI à plus d'engagement

Les festivités de la célébration des 60 ans de l'ACEEPCI se sont clôturées le samedi 30 Octobre 2021 par un culte d'actions de grâces au temple Canaan de Cocody-angré.

L' ACEEPCI a célébré ses 60 ans d'existence

Célébré en présence du Bishop Benjamin BONI, premier responsable de l'Eglise Méthodiste Unie de Côte d'Ivoire, l' Église de tutelle de l'ACEEPCI, ce culte a vu la participation de toutes les générations de l'association, venues de partout pour rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits.

"Oui, nous voulons célébrer le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob (...). L'ACEEPCI a connu plusieurs personnes merveilleuses, des membres engagés et dévoués pour l'œuvre de Dieu (...) Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à tous ces vaillants hommes et femmes de foi qui, par leur engagement, ont marqué l'histoire spirituelle et organisationnelle de l'ACEEPCI. Surtout, nous voulons dire merci à Dieu pour son soutien, pour son œuvre, pour sa protection à tous égards", a déclaré Monsieur TITE Lathroh, Président du Comité d'organisation du soixantenaire.

Le Président National de l'ACEEPCI, DJOMAN Charles Max-Arnold, a pour sa part exprimé sa détermination et celle de l'association à relever les défis futurs. "Pour nous, les soixante ans de l'association marquent une nouvelle saison (...) Avec le Christ, c'est une saison dans laquelle l'ACEEPCI accentuera sa présence et son impact dans les écoles. Elle renforcera son implication dans la promotion de la cohésion sociale, l'excellence académique, la lutte contre les fléaux qui minent l'école", a t-il annoncé.

Le Bishop Benjamin BONI, Président de la Conférence Annuelle de l'Eglise Méthodiste Unie Côte d'Ivoire, a quant à lui, invité chaque Aceepciste à plus d'engagement, avant d'invoquer la bénédiction des cieux sur l'association et ses membres.

Notons que les festivités du soixantenaire ont été marquées par des cultes, une journée médicale de don de sang, des actions sociales en faveur des enfants vulnérables, le grand concert du soixantenaire, un dîner gala de recueil de fonds pour la construction d'un centre d'accueil d'étudiants à Yamoussoukro.

L' Association Chrétienne des Élèves et Étudiants Protestants de Côte d'Ivoire (ACEEPCI) a vu le jour le 1 novembre 1961. Elle compte à ce jour 12 regroupements, 92 départements et plus de 400 sections réparties sur le territoire ivoirien.