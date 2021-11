Santé oculaire: Bientôt un médecin ophtalmologue au CHR d’ Agboville

Dans le cadre de la promotion de la santé oculaire à Agboville, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Charles Koffi Aka a procédé, le vendredi 29 octobre 2021, au lancement de la campagne nationale de chirurgie gratuite de 1000 cas de cataracte, à Agboville.

Bonne nouvelle pour les populations d' Agboville

« La vue, le premier de nos sens est primordiale à chaque étape de notre vie. Elle permet au nouveau-né de reconnaitre sa mère et de tisser des liens avec elle ; au jeune enfant de maitriser son équilibre et d’apprendre à marcher ; au jeune homme de prendre part à la vie active. Mais, également aux personnes âgées la vue leur permet de garder leur indépendance. Cependant, le bonheur que procure la vie peut être entravé par des affections oculaires, responsables de déficiences visuelles. À l’échelle mondiale, plus de 2 milliards de personnes sont atteintes de déficiences visuelles. 65 millions d’entre elles sont aveugles ou malvoyantes », a souligné l’émissaire du ministre de la Santé Dimba Pierre.

Selon l’OMS, 80% de ces cas de cécités sont curables et évitables s’ils sont détectés et soignés à temps. « C’est un problème de santé publique car en Côte d’Ivoire, selon des données, 3.886.000 personnes sont atteintes d’une déficience visuelle évitable. 842.000 d’entre elles sont déjà aveugles. Et, la cataracte est la cause de cécité de 491.000 personnes. Chaque année, c’est près de 49.000 nouveaux cas de cécité liés à la cataracte, qui sont détectés…Si pendant longtemps, la cataracte était considérée comme une fatalité, aujourd’hui, elle ne l’est plus. Les technologies disponibles à ce jour, permettent par une microchirurgie de redonner le bonheur de voir à toutes les personnes aveugles du fait de la cataracte », a-t-il rappelé, en présence de Kouadio Bah Ives, représentant du représentant résidant de l’OMS en Côte d’Ivoire.

Poursuivant, Dr Charles Koffi Aka a exprimé toute sa joie de voir affecté très bientôt au CHR du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, un médecin spécialiste. « Je suis heureux de vous apprendre que grâce au plaidoyer de monsieur le préfet de région. Et, à la bienveillance de monsieur le ministre de la Santé, vous aurez très bientôt dans les jours à venir, un médecin ophtalmologue ici, à Agboville », a-t-il annoncé sous un tonnerre d’applaudissements.

« Dans la mise en œuvre d’intervention de masse à visée curative, 9.664 personnes ont bénéficié de consultation ophtalmologique gratuite. Parmi lesquelles, 2154 ont bénéficié gratuitement d’une chirurgie de la cataracte…Le ministère de la Santé a, depuis 2020, procédé à la distribution gratuite de plus de 2158 paires de lunettes aux enfants d’âge scolaire, atteints d’amétropie ».

La cible fixée, toujours selon l’OMS pour le taux de chirurgie de la cataracte, indicateur majeur de la disponibilité d’une offre de soin oculaire déficiente, est de 2000 par million d’habitants. Celui de la Côte d’Ivoire, est de 136 par million d’habitants. « La prise en charge de patients souffrants de cataracte au niveau national, reste insuffisante », constate amèrement le directeur de cabinet du ministère de la Santé.

Cofinancée par la Banque islamique de développement, la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte 2021, se déroule du 29 octobre au 07 novembre prochain. Elle concerne les régions sanitaires de l’Agnéby-Tiassa, Sud-Comoé, Gbêkê, Abidjan 1 et 2, Poro, Indénié-Djuablin et San-Pedro.

Tizié TO Bi

Correspondant régional