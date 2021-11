Cacao: Patrick Achi inaugure la plus grande usine de broyage au monde

Patrick Achi a annoncé avoir inauguré la plus grande usine de broyage de cacao au monde. Le Premier ministre ivoirien a profité de l'occasion pour traduire sa gratitude à Cargill.

Patrick Achi : "Le cacao est une filière de vie pour la Côte d'Ivoire"

Mardi 2 novembre 2021, Patrick Achi s'est rendu à Yopougon pour l'inauguration de la plus grande usine de broyage de cacao au monde, notamment avec l'extension du site industriel de Cargill. "La réalisation de ce projet stratégique traduit ainsi le dynamisme du groupe Cargill et le rôle majeur qu’il entend jouer dans l’industrialisation de la filière cacao en Côte d’Ivoire, afin de contribuer à la création d’emplois et de richesses toujours plus grandes pour nos populations", a déclaré le chef du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre ivoirien a reconnu que "le cacao est une filière de vie pour la Côte d'Ivoire". Il va plus loin en notant que notre pays assure 40 % de l'offre mondiale et le cacao contribue à hauteur de 20 % de la richesse nationale avec près de 800 000 producteurs.

"Mais il nous faut faire plus, en accélérant la transformation industrielle de notre or brun sur notre sol, pour atteindre 1 million de tonnes transformées sur les 2 millions produites grâce au courage et au travail de nos paysans. Ce sera ainsi plus de valeur gardée sur notre sol, plus de richesses produites en Côte d’Ivoire, plus d’emplois pour les Ivoiriens. C’est là tout le sens de l’extension de ce site de broyage de Yopougon qui va augmenter sa capacité d’environ 50 %, passant de 110 000 tonnes à 170 000 tonnes", a déclaré Patrick Achi sur son compte Facebook. Il faut noter que l'extension de cette unité de transformation a nécessité un investissement de plus de 100 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA.