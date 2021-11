Cinema: Comment Alain Guikou a fait de ‘’Yao le menteur‘’ une star

Le réalisateur Alain Guikou a rappelé le contexte assez difficile dans lequel, s’est déroulé le tournage de l’histoire ‘’ Yao le menteur ‘’ de la série télévisée ‘’ Les Coups de la vie‘’.

Alain Guikou: ''Le tournage de cette histoire a failli nous coûter la vie''

Le réalisateur ivoirien, Alain Guikou, est incontestablement un faiseur de stars. Ce très talentueux cinéaste, par la qualité de son travail, vient encore de mettre en lumière, un jeune acteur ivoirien, se faisant appeler Biggy. Ce jeune homme qui a joué le rôle principal d’une histoire intitulée ‘’ Yao le menteur ‘’ dans la série ‘’ Les coups de la vie‘’ très appréciée par de nombreux téléspectateurs.

‘’ YAO MENTEUR est l'histoire que j'ai écrite et réalisée. Pour moi, c'est une histoire particulière dans la mesure où je voulais rendre un brillant hommage à la ville de Bonoua où j'ai fait le collège. Une image de la maison de Henri DUPARC où je passais toujours pour aller à l'école. Hommage à ADJE DANIEL une légende vivante du cinéma ivoirien. Hommage au peuple AKAN, spécialement à la langue Baoulé et leur Reine POKOU. Pour le rôle principal, nous avons donné la chance à un jeune pour sa première télé : BIGGY encadré par des acteurs modèles. J'espère que vous aimerez cette histoire‘’, avait souhaité Alain Guikou sur sa page Facebook, le 18 octobre dernier, ignorant, en ce moment, que cette histoire allait avoir un grand succès et que l’acteur principal allait du coup, devenir un personnage très adulé.

Après la diffusion de cette histoire sur la chaine A+ , Biggy alias Yao le menteur a aussitôt fait la Une des réseaux sociaux. Sollicité pour d’autres productions, il a même eu droit à une rencontre avec la belle Marie Paule Adjé, une des étoiles montantes du cinéma en Côte d’Ivoire.

De son côté, le réalisateur Alain Guikou, se réjouissant d’avoir fabriqué une autre star du cinéma ivoirien, a rappelé le contexte assez difficile dans lequel ce film a été tourné. '' C’est vrai que j’ai écrit et réalisé cette histoire des COUPS DE LA VIE mais je ne savais pas que YAO MENTEUR allait avoir un tel SUCCES auprès de la population. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le tournage de cette histoire a failli nous coûter la vie. Un soir, à Bonoua, plus de 200 drogués, armés de machettes, ont caillassé notre hôtel à BONOUA. Dieu merci, il n’y pas eu de perte humaine, que du matériel endommagé ou volé. PEUT-ETRE QUE CECI EXPLIQUE LE SUCCES DE CETTE HISTOIRE‘’, a-t-il informé sur sa page Facebook.