Après son périple dans le Nord, Vincent Toh Bi interpelle les politiciens

Démissionnaire de son poste de Préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi Irié s'est lancé dans une nouvelle aventure. Le Fondateur de Aube nouvelle revient d'un véritable périple dans les méandres du septentrion ivoirien.

Vincent Toh Bi : « Politiciens... Ne parlez plus au nom du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest »

Alors que la polémique est encore vive à propos de l'Union des élus et cadres du Grand Nord, Vincent Toh Bi Irié parcourt, ces jours-ci, le Nord ivoirien. Bravant la menace terroriste qui place sur cette région de la Côte d'Ivoire, l'ancien Préfet d'Abidjan s'est lancé dans un véritable périple avec ses compagnons de Aube nouvelle, sa nouvelle organisation. À pieds, à moto et en voiture, l'hôte des populations septentrionales a prêché « cohésion nationale, réconciliation nationale et une vie nationale sans conflits ».

À Touba, Odienne, Tiemé, Madinani, Seguelon, Boundiali, Korhogo, Sinematiali, Ferkessedougou, Katiola, Dabakala et dans environ 27 localités du Nord, l'ancien Directeur de Cabinet d'Hamed Bakayoko a rencontré de grands Chefs traditionnels et leurs notabilités, des populations, femmes et jeunes, qui ont massivement répondu à son appel.

Ce déplacement dans le Nord ivoirien intervient à la suite de ceux effectués au Nord, au Sud, au Centre, à l’Est et à l’Ouest, où l'ancien Préfet s'est rendu compte que toutes ces régions ivoiriennes sont confrontées aux mêmes réalités : « Conflits fonciers, accusations d’occupations de terres par des allogènes et des non-Nationaux, problèmes sociaux, problèmes de développement, chômage d’une partie de la jeunesse, etc. »

Fort de ce constat, l'appel que Vincent Toh Bi lance aux hommes politiques est imparable. « POLITICIENS, parlez au nom de vos partis politiques, parlez des projets que vous avez pour la Côte d’Ivoire, parlez des rêves que vous voulez nous vendre », a-t-il écrit sur sa page Facebook, avant de lancer cette mise en garde : « Mais ne parlez plus au nom du Nord. Ne parlez plus au nom du Sud. Ne parlez plus au nom de l’Ouest. Ne parlez plus au nom du Centre. Ne parlez plus au nom de l’Est. Parlez plutôt au nom du peuple uni de Côte d’Ivoire, si vous prétendez nous aimer. »

Car, ajoute-t-il : « Cette stratégie d’opposer et de monter les régions les unes contre les autres, de montrer que telle région est plus défavorisée ou plus développée que les autres est ce qui enflamme les conflits dans nos villages. »

« Il y a des gens qui cherchent une légitimité personnelle en se prétendant les porte-voix de régions qui ne les reconnaissent pas toujours et qui ne veulent aucun conflit par rapport aux autres régions. Il y a des gens qui pensent ethnies au lieu de penser Nation. Il y a des gens qui ne peuvent exister que par des postes institutionnels au lieu de rayonner par leur charisme personnel. Ces gens-là opposent la Côte d’Ivoire à la Côte d’Ivoire », a poursuivi l'ex-Préfet, avant d'ajouter :

« Il faudra bien un jour que nous tous nous leur assurions défaite cinglante, en leur montrant que notre peuple est soudé par des liens d’acier et d’alliances séculaires... La tournée dans les méandres du Nord, une énième leçon de l’unité ivoirienne... »