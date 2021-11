Côte d’Ivoire: Menace sur le RGPH 2021, des agents recenseurs grognent

Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2021) est prévu du 8 au 28 novembre sur l’ensemble du territoire ivoirien.

RGPH 2021: Des agents recenseurs ont décidé de ne plus participer à l'opération

A moins de 5 jours de l’ouverture de l’opération du RGPH 2021, des agents recenseurs semblent mécontents du traitement subi lors de leur formation. 9000 ou 5000 FCFA. Voici les différents montants perçus par des agents recenseurs après deux semaines de formation pour certains ou dix jours pour d’autres. Des sommes jugées dérisoires que ces derniers dénoncent être en inadéquation avec ce qui était prévu pour chaque agent recenseur, soit la somme de 3000 FCFA par jour comme prime de formation. A moins de 5 jours de l’ouverture de l’opération de recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), la plupart de ces agents disent ne plus être véritablement intéressés, de peur de subir le même traitement.

« Après deux semaines de formation pour certains et 10 jours pour d'autres, voici ce que nous avons perçu. Là où on devait percevoir 3.000 Fcfa/J. Nous n’avons plus plus confiance et sommes convaincus que nous serons maltraités au moment du lancement de l'opération. De nombreux agents recenseurs parmi nous, ont décidé de ne plus participer à l'opération », confient les plaignants. Initialement prévue pour débuter le 1er novembre, la phase du dénombrement des populations dans le cadre du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2021, a été reportée au 8 novembre 2021. Report dû, selon la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, au retard enregistré dans la formation des 28.500 agents recenseurs du fait de l’insuffisance de salles de formation notamment à Abidjan.

Mais aussi, du fait que le gouvernement a décidé que tous les agents recenseurs devant être déployés sur le terrain, soient obligatoirement vaccinés contre la Covid 19. Cette première phase étant désormais achevée, la phase de dénombrement du 5ème recensement de la Côte d’Ivoire, devrait démarrer le 8 pour s’achever le 28 novembre 2021. D’un coût global de 23,9 milliards Francs CFA dont 10 milliards Francs CFA provenant de la Banque Africaine de développement (BAD) et de la Banque mondiale, le RGPH 2021 va employer 35.000 agents dont 28.500 agents recenseurs déployés sur toute l’étendue du territoire, 250 agents des technologies de l’information et de la communication (TIC), 7087 chefs d’équipe, 400 superviseurs.