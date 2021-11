Nathalie Yamb : "La COP, c'est un marché de dupes"

La COP (Conférence des parties ou Conference of the parties, en anglais) se tient du lundi 1er au vendredi 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Pour Nathalie Yamb, cet événement est le rendez-vous pour empêcher "les peuples africains de se développer et de rattraper le gap qui les sépare des autres".

Nathalie Yamb démonte la COP

Du lundi 1er au vendredi 12 novembre 2021, la ville de Glasgow accueille la 26e conférence annuelle de l'ONU portant sur le climat. L'objectif de ce sommet est de négocier et s'engager plus concrètement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, Nathalie Yamb refuse de croire que l'Afrique a un quelconque intérêt à suivre la COP. "Les dirigeants du monde viennent à la COP26 (et à toutes les précédentes) avec leurs jets privés et leurs gros cortèges pleins de bolides, font exploser le bilan carbone en 3 jours et prennent des décisions qui empêchent les peuples africains de se développer et de rattraper le gap qui les sépare des autres", a déclaré la militante camerounaise sur sa page Facebook.

Nathalie Yamb est convaincue que les dirigeants du monde "utilisent le contrôle de la pollution pour mieux empêcher l'essor" de la production de l'Afrique. Elle pousse sa réflexion plus loin en soutenant que ceux-ci bénéficient du soutien des présidents africains "toujours prompts à aller lire des discours insipides qu’ils n’ont même pas écrits eux-mêmes, et à signer des accords iniques avec ceux qui sont les plus gros pollueurs de la planète, qui se sont développés grâce au charbon, et qui veulent aujourd’hui entraver notre industrialisation en nous imposant des diktats écologiques assortis de microcarottes financières qui ne représentent rien par rapport à ce que notre envol industriel peut nous rapporter".

La conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly laisse entendre que "la COP, c’est un marché de dupes, et les États africains seraient bien inspirés d’en sortir rapidement".