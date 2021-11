RHDP: Des ex-partis membres prêtent à nouveau allégeance à Ouattara

Le RHDP est en pleine restructuration. C'est le temps que choisissent certains partis politiques ivoiriens, qui ont fondu dans ce parti unifié pour réaffirmer leur fidélité à Alassane Ouattara, président du parti.

PIT, MFA, UPCI et LIDER pro-RHDP : « Loyauté et attachement indéfectibles » au président Ouattara

Sous l'impulsion du parti unifié, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), de nombreux partis politiques ivoiriens se sont cassés en deux tendances. Aussi, ceux qui ont adhéré au parti au pouvoir estiment que leurs partis ont cessé d'exister de fait.

En conférence de presse, ce mercredi 3 novembre 2021, le Parti ivoirien des travailleurs (PIT), le Mouvement des forces d'avenir (MFA), l'Union pour la Côte d'Ivoire (UPCI), et Liberté et démocratie pour la République (Lider) ont réaffirmé leur fidélité et leur loyauté au Président Alassane Ouattara pour le travail colossal qu'il abat à la tête de la Côte d'Ivoire.