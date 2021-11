Ligue des champions: Le real Madrid de Benzema domine le Shakhtar 2-1

Victoire pour le Real Madrid (2-1) contre le Shakhtar Donetsk avec un doublé réalisé par le français Karim Benzema qui offre le 1000e but des merengues en C1.

Karim Benzema inscrit le 1000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions

Real Madrid - Shakhtar Donetsk. Les Ukrainiens perdent ce match au Santiago Bernabeu, face à des Merengues qui se rapprochent des huitièmes de finale après cette 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions.

Le Real Madrid peut encore remercier Karim Benzema. Sans génie, parfois sans envie, le club espagnol s’en est remis à un doublé de son buteur providentiel pour venir à bout du Shakhtar Donetsk (2-1).

Le club ukrainien, créatif et plus mordant que les Merengues, ont longtemps fait douter les hommes de Carlo Ancelotti. Mais c’était donc sans compter sur Benzema, servi sur un plateau à deux reprises par Vinicius et auteur des 1000e et 1001e buts du Real dans l’histoire de la Ligue des champions.

Le Français a inscrit un but ô combien symbolique permettant au club madrilène de devenir le premier club à atteindre ce total en Europe.

Servi sur un plateau après un bon pressing de Vinicius Jr, Benzema n’a eu qu’à pousser le ballon au fond pour permettre au Real d’ouvrir le score (1-0, 14e) et ainsi rejoindre du beau monde. Avant lui, de nombreuses légendes madrilènes avaient marqué les buts synonymes de chiffres ronds, de Di Stefano à Cristiano Ronaldo.

La supériorité du Real Madrid se retrouve dans les chiffres : au terme de ce match, la possession de balle est légèrement à son avantage (53% contre 47% pour Shakhtar Donetsk). Le Real Madrid s’est aussi créé le plus d'occasions sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 6 tirs cadrés pour le Shakhtar Donetsk et l’emporte donc plutôt logiquement dans ce match et prend provisoirement la tête du groupe D.