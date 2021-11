Titrologie : « L'Union du grand Nord, un danger pour la République »

La titrologie du jeudi 4 novembre 2021 passe en revue l’affaire du passeport de Charles Blé Goudé, l’Union du Grand Nord, les divergences au PPA-CI. La presse ivoirienne fait également cas des Docteurs au chômage arrêtés lors d’une manifestation.

Le porte-parole du Gouvernement est revenu sur l’affaire du passeport de Charles Blé Goudé lors du compte rendu du Conseil des ministres. À en croire le ministre Amadou Coulibaly, le processus suit son cours normal. La réintégration à la Fonction publique de Justin Koné Katinan a également été abordée par le ministre.

Que se passe-t-il au sein du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo ? Cette interrogation est d’autant plus opportune que Générations nouvelles évoque d’ores et déjà les premières crises. Un juriste qui s’est confié à l’Inter clarifie par ailleurs l’aptitude de l’ancien président ivoirien à diriger un parti politique. PPA-CI qui est, selon le député français Jean-Paul Lecoq, un espoir pour les Ivoiriens et les Africains.

La polémique se poursuit autour du projet de Gilbert Koné Kafana de créer une association des cadres et élus du Grand Nord. Pour Le Nouveau Réveil, l’Union du Grand Nord est un danger pour la République. Et Le Matin de s’interroger : « Qui a peur de l’Union du Grand Nord ? » En tournée dans le septentrion ivoirien, l’ancien Préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi Irié, n’a pas manqué d’interpeller les politiciens qui tentent d’opposer les régions.

La tombe de Mamadou Ben Soumahoro, ancien député RDR, a été profanée. Attaque contre les forces de sécurité, « la situation devient préoccupante dans le Guémon », apprend-on de Soir Info. Des Docteurs au chômage ont été interpellés lors d’une manifestation à la Cathédrale d’Abidjan. « 70 manifestants interpellés », indique Notre Voie.

Le PDCI-RDA persiste et signe pour « un dialogue national ». GPS, le parti de Guillaume Soro, appelle à l’unité de l’opposition. Le Premier ministre Patrick Achi sera face à la presse, lundi.