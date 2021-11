Apnée du sommeil ou ronflement: États des lieux, prise en charge et traitement

CPAP Store Cote d'Ivoire, une agence qui vend et loue du matériel médical pour les troubles d'apnée du sommeil, fait l'état des lieux de la pathologie et propose des solutions contre le ronflement.

Troubles d'apnée du sommeil: Les solutions de Philippe Elmaleh contre le ronflement

L'Apnée du sommeil ou ronflements, est en forte pénétration - Philippe Elmaleh, fondateur de CPAP- Côte d'Ivoire, fait l’état des lieux de ce trouble respiratoire du sommeil.

L’Apnée du sommeil ou ronflements consiste en un arrêt prolongé total (apnée) ou partiel (hypopnée) de la respiration, d’une durée d’au moins 10 secondes et survenant de manière répétée durant le sommeil du patient. Ces troubles nuisent fortement à la qualité du sommeil.

Cet affaissement des voies aériennes supérieures, bloque l’ouverture du passage de l’air lors de la respiration. Cela commence par des ronflements et se poursuit en apnée/hypopnée.

Du fait des fréquents micro-éveils, le dormeur n’atteint que très peu la phase de sommeil paradoxale qui lui permet de récupérer physiquement et mentalement. Il ressent donc un état de fatigue durant la journée, pouvant aller jusqu’à un état d’épuisement, incompatible avec la conduite automobile ou les tâches nécessitant une attention soutenue.

Cet état est renforcé par le déficit d’oxygène dont souffre le cerveau. A en croire Philippe Elmaleh, fondateur du site de vente en ligne de machines et accessoires de traitement de l'apnée du sommeil (ronflements) qui a ouvert une agence en Côte d'Ivoire, précisément aux Deux-Plateaux, la pathologie est sous-diagnostiquée en Côte d'Ivoire. Pourtant, le syndrome est fréquent chez les hommes.

“L'incidence du syndrome d'apnée du sommeil augmente, de façon quasi linéaire, en fonction de l’âge chez les adultes. 7, 9% des personnes âgées de 20 à 44 ans, près de 20% des personnes des 45-64 ans et plus de 30% des personnes de plus 65 ans sont concernées.

Néanmoins, ces chiffres sont probablement sous-estimés, compte tenu du caractère asymptomatique du syndrome chez certaines personnes. L’apnée est par ailleurs deux fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.

Favorisée par le surpoids, on la trouve souvent associée au syndrome métabolique ou au diabète. Plus de 60% des individus présentant un syndrome métabolique font des apnées du sommeil et environ 16% des diabétiques de type 2”, révèle l’expert.

Mais quelles sont les causes de ce dysfonctionnement respiratoire lors du sommeil?

L’âge, le surpoids, la consommation d’alcool ou la prise de somnifères avant le coucher, le tabagisme ou encore certaines malformations anatomiques, sont les principales causes du ronflement.

Quelques symptômes peuvent annoncer la maladie. Il s’agit notamment de:

- Ronflements réguliers à forte intensité sonore

- Pauses respiratoires constatées

- Irritabilité

- Dépression

- Somnolence diurne…

De sévères effets sur la santé

Elle occasionne des effets significatifs sur la qualité de vie des patients, somnolence, difficultés de concentration, irritabilité, troubles de la libido. Mais à terme, cela entraîne des risques pour la santé, si cette pathologie n'est pas prise en charge correctement. Le patient aura des risques plus élevés de développer des maladies cardiaques, du diabète de type 2 ou d'avoir un accident vasculaire cérébral (AVC).

Prise en charge et traitement de l’Apnée du sommeil

Le diagnostic est fait par un médecin formé, habilité à pratiquer un examen qui s'appelle une polygraphie ventilatoire nocturne, qui va déterminer si le patient fait des arrêts respiratoires pendant la nuit et à quelle fréquence.

Selon le praticien, le traitement de référence actuel concernant l’apnée du sommeil consiste en une ventilation par pression positive continue (PPC) ou CPAP.

Il requiert le port d’un masque relié à un appareil. Cette machine envoie de l'air ambiant sous pression dans le pharynx. Les voies aériennes supérieures du patient sont maintenues ouvertes afin de rétablir une bonne circulation de l’air durant ses nuits.

Ce traitement vise à permettre une amélioration de la qualité du sommeil (diminution notable des micro-éveils dus aux apnées interrompant les cycles) et d’une meilleure oxygénation du cerveau et de l’organisme. Des études notent également une diminution de la mortalité due à des accidents cardio-vasculaires(6), et au niveau de l’équilibre du diabète.

“Une fois déterminée, nous appareillons le patient avec une machine appelée PPC ou CPAP, d'un masque et nous apprenons au patient et à son entourage à se familiariser avec. Grâce à cela, ils retrouveront un sommeil réparateur, sans arrêt respiratoire et sans ronflements”, certifie Philippe Elmaleh.