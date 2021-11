Eléphants de Côte d’Ivoire: Patrice Beaumelle menace les fainéants

Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, a clairement expliqué ce qu’il attend de ses joueurs pour les deux prochains matchs comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022.

Patrice Beaumelle: ‘’Je ne forcerai jamais un joueur à venir en équipe nationale mais...''

La Côte d’Ivoire affronte le Mozambique le 13 novembre à Cotonou, puis le Cameroun le 16 novembre à Yaoundé. Deux rencontres comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Premiers de leur poule avec 10 points, les Eléphants de Côte d’Ivoire doivent impérativement remporter ces deux rencontres s’ils ne veulent pas être surpris par les Lions indomptables du Cameroun, qui pointent à la 9e place avec 9 points.

Donnant les raisons de l’absence de l’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, pour ces deux rencontres, le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, a fait savoir qu’il a besoin non seulement de joueurs talentueux mais aussi de vrais combattants.

‘’Wilfried m’a envoyé un message, il y a une dizaine de jours, me disant que ça fait trois rassemblements qu’il vient et chaque fois, il rentre malade (…) Non non, je vous dis, il rentre malade et ça lui pose problème. Il m’a demandé de ne pas être appelé en novembre parce qu’il veut réfléchir sur la suite de sa carrière internationale (…) Et ça, je vous l’ai dit, et je le dis à chaque joueur. Je ne forcerai jamais un joueur à venir en équipe nationale si son choix n’est pas du cœur. Je veux des guerriers, je ne dis pas que ce n'est pas un guerrier, mais je veux des guerriers qui, même avec un genou à terre, veulent venir en sélection‘’, a indiqué le sélectionneur des Eléphants.

Puis d’ajouter: ‘’ Je veux des soldats. Le talent est partout, même avec les locaux mais le talent seul ne suffit pas. Je veux des chiens, c’est peut-être méchant ce que je dis, mais je veux des chiens. Je veux des soldats pour gagner le Mozambique. Pour gagner le Cameroun, il nous faut des soldats‘’, a insisté Patrice Beaumelle.