Ça chauffe entre Mike Alabi et Tina Glamour, ce qu'il se passe

Le torchon brûle entre le chanteur Mike Alabi et la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour. Ce qui se passe.

Mike Alabi à propos de Tina Glamour: ''Elle ne sait pas qu'elle est une mère''

Invité il y a quelques jours sur la chaîne de télévision NCI, le jeune chanteur ivoirien Mike Alabi a donné son avis sur des défauts supposés de certaines personnalités du show-biz dont la mère de feu Dj Arafat, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour.

L'ex-poulain de Serge Beynaud a soutenu que La Spendja n'a pas conscience du fait qu'elle est une mère. ''La maman ne sait pas que c'est une maman, et ça c'est un défunt. Elle ne sait pas que c'est une maman, et à partir de là, il y a beaucoup de sorties qu'on n'arrive plus à maîtriser'', a soutenu Mika Alabi.

Après la diffusion de cette émission dont un extrait a été posté sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs ont prédit que la mère du Beerus Sama ne tarderait pas à répondre.

C'est finalement lors de son passage à l'émission Faha Faha diffusée sur la chaîne de télévision Ivoire Music Tv, que Tina Glamour a craché ses vérités à Mike Alabi.

"La prochaine fois qu’on va te dire mon nom, il faudra avoir la chair de poule. Ta maman même, je l’ai eue au téléphone et elle m’a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle t’avait mis au monde même...pour que tu viennes parler de la sorte des mamans des gens … Quand je chantais, tu ne savais même pas qu’un jour tu allais prendre un micro", a déclaré Tina Glamour.

De son côté, Mike Alabi qui se trouve présentement à Londres, n'a pas mis du temps à réagir aux propos de Tina Glamour, abondamment relayés sur la toile.

''Maman Tina chérie, tu sais que je t’aime non? Quand je serai à babi, on va régler ça de mère à enfant. Quand je serai à genoux devant toi, tu vas me tabasser comme tu veux, ça va finir. Que Dieu nous garde'', a-t-il écrit sur sa page Facebook.