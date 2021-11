Retour manqué de Soro : Son directeur de protocole brise le silence

Le retour manqué de Soro Guillaume le 23 décembre 2019 n'a pas fini de livrer ses secrets. Dibonan Koné, le directeur de protocole de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a raconté son entretien avec son patron peu avant le décollage pour la Côte d'Ivoire.

Dibonan Koné raconte le retour manqué de Soro Guillaume

Le 23 décembre 2019, le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) n'a pu regagner son pays natal alors qu'il venait d'achever une tournée européenne. Deux ans après le retour manqué de Soro Guillaume, les langues se délient. Au cours d'une conférence inaugurale de l'université populaire de GPS, Dibonan Koné, le protocole de l'ex-chef rebelle est revenu sur ce qui s'est passé entre lui et son patron avant l'embarquement.

"Dans l'avion, le patron (Guillaume Soro, NDLR) était relaxe, mais nous n'étions pas relaxes, parce que d'abord le patron a posé la question à plusieurs reprises de savoir si j'étais volontaire pour l'accompagner encore. Parce que la veille, il avait reçu une information, comme quoi, on allait être arrêté. Lorsqu'il m'a dit, "Dibonan, voici ce que j'ai comme information. Est-ce que tu peux venir avec moi ?" Je lui ai dit, "président, je mourrai avec vous". Il m'a regardé, il s'est calmé", a rapporté Dibonan Koné qui était interrogé par Franklin Nyamsi.

Poursuivant, le protocole de Soro Kigbafori Guillaume explique que tout l'équipage était privé d'internet jusqu'en Afrique. "On n’avait pas de contact avec les collaborateurs extérieurs (...)", a-t-il ajouté. Dibonan Koné ajoute également que le pilote est sorti brusquement de sa cabine pour lui faire comprendre que l'avion ne pouvait plus atterrir à Abidjan. Le pilote a évoqué un gros risque. Selon lui, dès l'atterrissage, l'avion sera abattu. "J'approche le patron et je lui donne l'information subtilement", a-t-il dit.

Une fois informé, Soro Guillaume se dirige vers le pilote pour avoir davantage de nouvelles. L'aviateur confirme que l'avion court des risques d'être abattu. Il ne veut donc pas atterrir en Côte d'Ivoire. "Avec insistance, le président dit qu'il veut atterrir à Abidjan", a révélé le protocole. Finalement, l'avion qui transportait Soro Guillaume est dérouté au Ghana. Plusieurs de ses proches sont mis aux arrêts et un mandat d'arrêt international est lancé contre lui.