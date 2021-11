Emploi des jeunes: La Mairie d'Adjamé aux petits soins de sa jeunesse

La question de l'insertion professionnelle des jeunes de la commune d' Adjamé était au centre, mercredi 3 novembre dernier, d'un échange entre M. Dobo Deby, chef de service de la vie associative et de l'emploi des jeunes et du renforcement des capacités de la mairie, et la jeunesse communale.

Adjamé -Insertion professionnelle : Dobo Deby, chef de service de la Vie associative, a échangé avec la jeunesse

L'insertion professionnelle des jeunes est un défi majeur qu'entend relever le député-maire de la commune d’ Adjamé , Soumahoro Farikou. Mais, cela ne saurait se faire sans l'apport des jeunes dont la responsabilité doit être suffisamment engagée pour résoudre cette question. C'est l'objet de la rencontre qui a eu lieu, mercredi 3 novembre dernier entre M. Dobo Deby, chef de service de la Vie associative et de l'Emploi des jeunes et du Renforcement des capacités de ladite mairie, et la jeunesse communale.

À cette conférence organisée par le Réseau des jeunes étudiants actifs de Côte d'Ivoire ( Rejea-ci), il s'est agi pour Dobo Deby, également coordonnateur du Programme communal pour les jeunes ( Pcj), de présenter les opportunités d'insertion professionnelle que leur offre la municipalité. À cet effet, il a invité les membres du réseau à s'approprier le Programme communal des jeunes.

Un dispositif mis en place par la mairie pour réduire le taux de chômage. Le chef de service a fait remarquer que grâce au PCJ, ce sont, en seulement 4 semaines, 220 jeunes qui ont pu bénéficier d'un emploi, de stage ou de formation. Il a félicité Chérif Ousmane Tembely, président du Réseau des jeunes étudiants actifs de Côte d'Ivoire, pour son initiative. L'ancien délégué du Conseil national des jeunes d'Adjame (CNJ-Adjamé) a exhorté les membres au travail et à se détourner de la facilité.