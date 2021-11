Le Président Alassane Ouattara réitére son ambition pour la Côte d'Ivoire

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a exhorté les lauréats de l’édition 2021 du Prix national d’Excellence, à continuer à travailler avec acharnement et abnégation dans un esprit de rigueur et de probité, afin de demeurer des modèles pour la nation toute entière, le vendredi 05 novembre 2021 à Abidjan-Plateau, à l’occasion de la cérémonie du Prix national d’Excellence 2021.

« Chers lauréats, vous êtes des modèles pour vos collègues, vos amis et pour l’ensemble de nos concitoyens. Vous devez en être fiers. Afin de le demeurer, vous devez continuer à travailler avec acharnement et abnégation dans un esprit de rigueur et de probité », a encouragé Alassane Ouattara.

Pour le Président de la République, ces lauréats contribuent à renforcer le cercle vertueux qui fonde la fierté du pays. Il leur a exprimé ses félicitations « pour la qualité de leur travail dans leurs domaines respectifs et activités respectives ». Le Chef de l’Etat a profité de l’occasion pour exhorter la jeunesse ivoirienne et toutes les forces vives de la nation à promouvoir l’excellence et à hisser encore plus haut le drapeau de la Côte d’Ivoire.

« Notre ambition commune demeure la construction d’une Côte d’Ivoire moderne, solidaire, prospère et respectée dans le monde pour la stabilité de ses institutions, ses performances économiques, ses progrès sociaux et pour la qualité de ses ressources humaines », a-t-il dit.

Le Premier Ministre a adressé ses vives félicitations aux membres du comité de sélection pour le travail mené avec méthode et rigueur. Karim Aboubakar Sidik, Prix national d’excellence du meilleur chef d’entreprise catégorie jeune, a remercié le Président de la République et le gouvernement ivoirien pour l’organisation de la cérémonie qui permet de voir les efforts être récompensés au plus haut niveau.

« C’est encourageant pour nous autres. Ce prix me galvanise et me donne plus d’énergie », s’est-il réjoui. Les prix ont été remis aux lauréats par le Président de la République et son épouse, le Premier Ministre et les présidents d’institutions. Pour l’édition 2021, ce sont 84 prix qui ont été décernés à 48 personnes physiques et 48 personnes morales issues de 37 ministères, deux secrétariats d’Etat et la Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

Aux lauréats de l’édition 2020 ont été ajoutés les meilleurs élèves du secteur de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement technique, sélectionnés à l’issue des examens de fin d’année scolaire 2020-2021.

La Journée nationale de l’Excellence vise à distinguer les citoyens les plus talentueux de la société ; ceux qui par leur exemplarité professionnelle ou scolaire ainsi que dans leur vie quotidienne, font la promotion des valeurs qui concourent à l’édification de l’Ivoirien nouveau.

Source: CICG