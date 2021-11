Gbagbo exhorte les militants du PPA à adhérer massivement au RGPH 2021

Justin Koné Katinan, porte-parole du Parti des peuples Africains (PPA-CI), a appelé ses militants à adhérer massivement au recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire (RGPH 2021), démarré depuis lundi.

Côte d'Ivoire-RGPH 2021: PPA sonne la mobilisation de ses militants

Le 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire (RGPH 2021) se tient du 8 au 28 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. En marge de cette opération qui concerne l'ensemble des populations étrangères et nationales vivant en Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains (PPA-CI) a lancé un vibrant appel à l'endroit de ses militants et sympathisants.

Dans une déclaration signée de son porte-parole Justin Koné Katinan, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, invite ses militants à "adhérer totalement à cette opération et de se faire enrôler massivement. "La Direction du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) demande à tous ses militants, sympathisants, aux démocrates et aux populations vivant en Côte d'Ivoire d'adhérer totalement à cette opération et de se faire enrôler massivement à ce 5e RGPH dans la période ci-dessus indiquée", exhorte le porte-parole de Laurent Gbagbo.

Et de rappeler que "cette opération qui concerne toutes les populations ivoiriennes et étrangères vivant en Côte d'Ivoire débouchera, au même titre que les objectifs de planification du développement, sur les opérations de découpage électoral et de dressage des listes électorales pour les futures échéances". La direction de l'ex-Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, faut-il le rappeler, avait appelé au boycott de toutes les opérations de recensement, tenues dans le pays, depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, au lendemain de la crise militaro-politique de 2010-2011.

Mais, après le retour au pays de leur leader, le 17 juin 2021, après une dizaine d'années de détention à la Cour pénale internationale (CPI), ses inconditionnels semblent désormais revenus à de meilleurs sentiments.