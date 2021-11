Beugré Mambé accueille la dépouille de son épouse décédée ce mardi

La dépouille de feue Mme Beugré Djedji Irma Marthe épouse de Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur du District autonome d' Abidjan, décédée le 31 octobre 2021 à Paris, est attendue dans la soirée, ce mardi 9 novembre 2021.

Triste fut la nouvelle qui a secoué Abidjan, le dimanche 31 octobre dernier. Mme Beugré Djedji Irma Marthe épouse Mambé est décédée à Paris alors qu'elle s'y était rendue pour des soins médicaux. Une semaine après sa disparition, sa dépouille sera rapatriée à Abidjan ce mardi vers 19 h 30 à bord du vol AF 702 d' Air France. Ancien cadre du PDCI-RDA et aujourd'hui proche du président Alassane Ouattara du RHDP, Robert Beugré Mambé est très attristé par la disparition de son épouse.

Nommé à la tête du District d'Abidjan, au lendemain de la chute du régime de Laurent Gbagbo, Robert Beugré Mambé a, à son actif, la réalisation d'un nombre incalculable de projets. La présence à ses côtés de son épouse Feue Beugré Djedji Irma Marthe, était d'un apport très important dans la réalisation de ces différents projets.

Enseignante de formation et consultante, Beugré Djedji Irma Marthe fut l'inspiratrice de nombreux projets dans les 150 villages Atchan et Akyé du District autonome d’Abidjan et de nombreuses actions sociales au profit des femmes du milieu rural, avec l’objectif de les sortir de la précarité. Le programme des obsèques, n'est pas encore disponible.