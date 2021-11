Mabri et ses partisans fêtent les 20 ans d'existence de l'UDPCI bientôt

L’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), parti politique fondé en 2001 par feu le général Robert Gueï, célébrera ses 20 ans d’existence le samedi 27 novembre 2021, au Golf Hôtel à Cocody. L’information a été dévoilée lors d’une conférence de presse qui a eu lieu ce jeudi 11 novembre au siège du parti à Abidjan-Cocody.

L'Udpci en fête le 27 novembre prochain

'' Je vous informe officiellement, avec toute la solennité requise, que la Journée du Militant commémorant les 20 ans de l’UDPCI, se déroulera le Samedi 27 Novembre 2021 au Golf Hôtel. Il s’agira d’un grand moment de mobilisation festive, de rassemblement des militantes et militants de L’UDPCI, dans l’engagement et la ferveur militante. Comme à l’occasion de tout anniversaire, il s’agira notamment de faire le bilan du parcours et tracer les perspectives à venir '', a soutenu Félix Guehi Veh, président du comité d'organisation.

Puis d'ajouter: '' J’exprime toute notre gratitude à tous nos militants et sympathisants pour leur forte mobilisation déjà perceptible dans les quartiers et les hameaux à l’occasion de cette grande fête qui va se dérouler dans quelques jours au Golf Hôtel. Nos militants démontrent ainsi leur indéfectible soutien et fidélité à l’UDPCI et à son Président, Dr Toikeusse MABRI, un homme qui œuvre constamment au bien-être et au progrès de ses concitoyens, avec détermination et dans le BON TON. Je remercie et félicite tous les camarades membres des différentes Commissions qui sont à la tâche depuis bien longtemps, et parfois jusqu’à des heures très tardives''.

Poursuivant, Felix Guehi Veh a dévoilé les grands axes de cette journée du 27 novembre. ''20 ans d'existence, symboliquement, ça correspond à un âge où on atteint la pleine maturité. Pour un parti politique qui dès sa naissance a eu un groupe parlementaire et qui a toujours eu un groupe parlementaire, qui a eu de nombreuses difficulés mais qui a gardé la tête haute, quand on se retrouve pour célébrer ces ans, évidemment, c'est pour fêter (...) Il y aura une conférence inaugurale pour résumer le parcours de notre parti. Il y aura également des réflexions profondes sous forme de conférences. Nous allons également honorer certains militants qui se sont fait remarquer de façon assez particulière dans leur militantisme'', a-t-il ajouté.