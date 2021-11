Gbi de Fer à Makosso: "Arrête cette attitude des jeunes brouteurs''

L'humoriste ivoirien Gbi de Fer a craché ses vérités au pasteur Makosso Camille. Ce qu'il reproche à l'homme de Dieu.

Gbi de fer crache ses vérités à Makosso Camille

Le Révérend Makosso Camille est incontestablement l’homme de Dieu le plus controversé de Côte d’Ivoire. Très actif sur les réseaux sociaux, il se prononce sur tous les sujets qui font polémique sur la toile et qui n'ont très souvent, aucun rapport avec la religion chrétienne. De plus, le général Makosso tient régulièrement des propos grossiers et vulgaires qu’un chrétien ne devrait normalement pas tenir. Il n’hésite pas à s’afficher sur la toile avec des liasses de billets de banque, histoire de montrer à ses détracteurs qu’il mène une vie aisée et qu’il gagne bien sa vie.

Ce qui fait que beaucoup le considèrent comme un ‘’faux homme de Dieu‘’. Interrogé par Vibe radio, l’humoriste Gbi de Fer n'a pas tenu des propos flatteurs à son égard. «Ce qui lui plaît, c’est d’être vu. Si j’étais à la place de Makosso, je chercherais à être un peu plus calme. Qu’il évite d’attirer chaque fois les regards sur lui. Ce d’autant plus qu’il est connu pour être un homme de Dieu. Il est un guide qui doit avoir une manière de faire passer ses messages avec responsabilité et retenue », lâche-t-il. Et Gbi de fer d’ajouter: «Il peut faire ses envolées, il est libre. Mais que cela soit ordonné et calculé. Venir par exemple exposer sur les réseaux sociaux des liasses de billets de banque, mais je pense qu’il est connu comme étant un homme de Dieu et ne doit pas avoir cette attitude des jeunes brouteurs d’Abidjan ».