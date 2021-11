An 3 du MCNCI : Bro Grébé appelle à une concertation nationale

Le Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire (MCNCI) de Geneviève Bro Grébé célèbre les trois ans de son existence. À cette occasion, l'ancienne présidente des femmes patriotes a lancé un appel pour l'organisation d'une concertation nationale devant aboutir à une réconciliation vraie entre les Ivoiriens.

Bro Grébé : "Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin"

Cela fait trois ans que le Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire a vu le jour. Geneviève Bro Grébé a tenu à marquer un arrêt pour s'adresser aux Ivoiriens. C'était le jeudi 11 novembre 2021 au cours d'une conférence de presse. La présidente du MCNCI a rappelé que la mission de son organisation consiste à contribuer à la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire par la réconciliation nationale et la mutation des mentalités. L'ancienne ministre des Sports est convaincue cela passe par une concertation nationale afin de régler les contradictions à travers des débats. "Il faut crever l'abcès

Geneviève Bro Grébé a également dresser le bilan des activités du MCNCI. "Pour passer notre message, nous avons rencontré les différentes couches sociopolitiques, en commençant par les leaders d'opinion. Nous avons également animé quelques meetings et des conférences aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Europe. Ce n'était pas évident, il y a trois ans, de parler de réconciliation, mais aujourd'hui, force est de constater que plusieurs personnes et structures en font leur leitmotiv", a déclaré l'ex-membre du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).

Au moment où le MCNCI célèbre sa 3e année, Geneviève Bro Grébé annonce que son mouvement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. "Nous poursuivrons nos rencontres, nos meetings et conférences jusqu'à ce que le plus grand nombre de nos concitoyens adhèrent à notre rêve de réconciliation nationale et optent pour un changement de mentalité, gage d'une paix durable", a confié la conférencière.