Transport: Abou Diakité (FENASCOTRACI) dévoile ses priorités pour le secteur

Président de la Fédération nationale des sociétés de coopératives des transporteurs routiers (FENASCOTRACI), Abou Diakité est déterminé à assainir le secteur du transport, avec son organisation.

Assainissement du secteur des transports: Abou Diakité met en mission les équipes de la FENASCOTRACI

Le président Abou Diakité, a tenu, une réunion de prise de contact et de présentation de la feuille de route du conseil d'administration de la FENASCOTRACI, le mercredi 10 novembre 2021 à Abidjan, avec les membres de son organisation. L’occasion a été bonne pour le N°1 des transporteurs de Côte d’Ivoire, de saluer le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, et de dévoiler ses projets pour le secteur.

« Je voudrais féliciter monsieur le président de la République, SEM Alassane Ouattara, pour tout ce qu’il fait pour nous les transporteurs. Le président de la République a mis plus de 1400 véhicules à notre disposition dans les 3 dernières années, qui ont coûté près de 40 milliards de FCFA. Sans oublier les milliers de kilomètres de bitume qu’il a offerts aussi aux Ivoiriens. Nous lui dosons merci pour la sécurité sur nos trajets. Aujourd’hui, les Ivoiriens voyagent sans problème sur les routes », s’est félicité Abou Diakité.

Au titre de sa mission, le président de la FENASCOTRACI s’engage entre autres, à lutter contre l'incivisme des chauffeurs, contre les tracasseries routières mais surtout à professionnaliser le secteur. Cela, à travers la mise en place d’un processus d’assurance pour les acteurs, les engins et les marchandises, mais aussi en trouvant adéquats pour le renouvellement du parc auto national. « Il faut penser à renouveler le parc auto, en séduisant le monde des banques. Il faut bancariser le secteur pour pouvoir séduire les investisseurs nationaux et internationaux pour pouvoir trouver des financements pour renouveler le parc auto et assainir nos gares », pense-t-il.

Au terme de la rencontre, le document contenant la feuille de route et la composition du bureau, a été remis à chaque membre du conseil d'administration, en présence du président d'honneur, Gué de Gomale groupe. Lequel a félicité et encouragé le bureau dirigé par Abou Diakité, pour le beau travail abattu et la confiance placée en sa personne. Portée sur les fonts baptismaux, le 18 septembre 2021 à Yamoussoukro, la FENASCOTRACI est une faitière regroupant 500 entreprises et 31 Coopératives reparties dans 31 régions.