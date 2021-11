PPA-CI de Gbagbo : Geneviève Bro Grébé clarifie sa position

Geneviève Bro Grébé n'est pas membre du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). L'ex-ministre ivoirienne des Sports a cependant précisé que son mouvement MNCNI (Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire) constitue un partenaire pour le nouveau parti de Laurent Gbagbo.

À l'occasion d'un comité central le lundi 9 août 2021, Laurent Gbagbo, en pleine bataille avec Pascal Affi N'guessan pour la direction du FPI, a fait une sortie surprenante. L'ancien chef d'Etat a préféré abandonner le Front populaire ivoirien entre les mains du député de Bongouanou. "Je propose au comité central de laisser Affi avec l'enveloppe, nous allons créer notre parti", a dit l'ex-détenu de la prison de Scheveningen. "Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant : il donne le parti et il devient 1er Vice-President assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que ce n’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi ", a poursuivi le "Woody" de Mama devant ses partisans.

Laurent Gbagbo a ouvert la porte de sa nouvelle trouvaille politique à tous ceux qui voudront le rejoindre pour cet ultime combat qu'il s'engage à mener pour l'Afrique. Geneviève Bro Grébé a choisi de ne pas s'associer à au père de Michel Gbagbo. La fondatrice du Mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire se sent mieux ainsi. Toutefois, au cours d'une rencontre avec la presse le jeudi 11 novembre 2021, dans le cadre du 3e anniversaire de son mouvement, l'ex-patronne de femmes patriotes a indiqué que le MCNCI demeure un partenaire politique pour le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire.

À propos de sa présence au congrès constitutif du PPA-CI, Geneviène Bro Grébé a fait savoir qu'elle a pris plaisir à prendre part à la cérémonie. Pour elle, seul l'intérêt de la Côte d'Ivoire doit primer.