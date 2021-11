Abidjan accueille la Conférence des sciences géospatiales, AfricaGIS 2021

La Côte d'Ivoire abritera du 22 au 26 novembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan, la Conférence internationale des sciences géospatiales, AfricaGIS 2021 sous le thème : "Innovation et sciences géospatiales pour la croissance et le développement durable de l’Afrique".

500 experts attendus à Abidjan pour l' AfricaGIS 2021

Apres le Rwanda en 2019, la Côte d’Ivoire, à travers le BNETD, abrite cette année 2021, la Conférence internationale des sciences géospatiales. Rendez-vous phare du domaine qui a pour but le développement socio-économique du continent, AfricaGIS 2021 se tiendra du 22 au 26 novembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan, sous le haut parrainage du Premier ministre ivoirien Patrick ACHI, avec pour thème « Innovation et sciences géospatiales pour la croissance et le développement durable de l’Afrique ».

AfricaGIS 2021 est la plus grande et la plus ancienne conférence africaine sur les Systèmes d’Information Géographique (SIG) et l’observation de la Terre. Elle s’engage à renforcer les capacités et est gérée par les institutions africaines. Depuis 1993, date de lancement de cette initiative, les technologies de l’information et de la communication ont connu d’énormes progrès ; les données géospatiales sont devenues de plus en plus disponibles pour une utilisation mondiale ; la technologie de l’information géospatiale a mûri et ses applications sont devenues courantes comme sur des téléphones intelligents.

Au cours des vingt dernières années, la série de conférence a servi de plate-forme pour réunir des centaines de parties prenantes clés, notamment des professionnels, des responsables gouvernementaux, des agences de développement et des décideurs pour débattre des innovations devant servir au développement de leur nation. AfricaGis est organisé tous les deux (02) ans de manière tournante avec le soutien de l’ONU, de la commission de l’Union Africaine et de l’Union Européenne. La dernière conférence a été accueillie en 2019 par le Rwanda.

Cette année, la Côte d’Ivoire à travers le BNETD a l’honneur d’en être l’hôte et escompte la participation d’environ cinq cents experts en provenance de toute l’Afrique et de l’Occident. Ce sera l’occasion de renforcement de capacités en traitement d’images satellites, en intelligence artificielle, en développement durable, etc. Pour rappel, les informations géospatiales améliorent la veille économique et la productivité.

Les compagnies d'assurance par exemple utilisent les cartes pour évaluer le niveau d’exposition de leurs clients aux risques naturels ou industriels pour affiner leurs offres. Enfin, l’information géospatiale peut aider les entreprises du privé à choisir les meilleurs emplacements pour leurs boutiques, usines, centres logistiques, infrastructures réseaux, etc.