Guinée : Du bétail volé saisi par des "dozos" dans un véhicule

Les faits se déroulent en Guinée, notamment dans la localité de Foumbadou. Un véhicule transportrant du bétail volé a été intercepté par les chasseurs traditionnels, communément appelés "dozos". C'était le dimanche 14 novembre 2021.

Guinée : Des voleurs de bétail pourchassés à Foumbadou

C'est à la suite d'une course dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 novembre 2021 que des voleurs de bétail ont été appréhendés, a-t-on appris auprès de nos confrères de Guinée News. Selon notre source, le véhicule était chargé de moutons vivant, mais également de carcasses de boeufs. Les voleurs qui sentaient l'étau se resserrer autour d'eux ont abandonné le véhicule avant de se fondre dans la nature.

Alpha Babinet Kourouma, le maire de la commune rurale de Foumbadou, a reconnu que la localité placée sous son autorité connait un vaste phénomène de vol de bétail."Personne n'est épargné et cela affecte dangereusement l'économie de la localité dont les boeufs et moutons constituent les épargnes de la population qui est en train d'être décimée par les voleurs", a déclaré le premier magistat de Foumbadou.

Le chef des "dozos" a affirmé avoir été averti par son frère cadet de la présence de voleurs de bétail à Kabadougou. Ce dernier a déclaré que les bandits ont pris la direction de Foumbadou. Le "dozo" a tenté sans succès d'arrêter le véhicule des voleurs. Il a enfourché sa moto et s'est lancé à leur poursuite. "Il y avait de la poussière partout maintenant sur la route. Cela m’empêchait de m’approcher d’eux. Et arrivé à un niveau, je me suis arrêté pour appeler les dozos de Lainé, afin de barrer la route. Ils étaient en train d’enlever le pneu de devant, lorsque je suis arrivé. Ils ont abandonné pour prendre la fuite", a-t-il témoigné.

A Morigbèdougou, les autorités ont signalé le vol de bœufs. Une voiture de type Kia Motors a été interceptée avec à son bord des bêtes.