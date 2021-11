Côte d’Ivoire : Sanogo Kakou Serge lance Unis pour la République (UPR)

Le mouvement politique Unis pour la République (UPR) a organisé son précongrès constitutif le samedi à Yopougon.

L'UPR affûte ses armes

Le mouvement politique dénommé Unis pour la République (UPR) a organisé son pré-congrès le samedi 13 novembre 2021 dans un complexe hôtelier de Yopougon.

Ce sont plusieurs membres du mouvement, venus de plusieurs communes d’Abidjan et de l’intérieur du pays, qui ont pris part à cet événement qui avait pour but de peaufiner les statuts et règlement intérieur de l'UPR.

‘’ C’est un mouvement qui prend en compte les personnes de tout âge. L’UPR est un mouvement politique qui a décidé de se structurer de manière responsable. Nous ne sommes pas restés à la maison pour pouvoir créer un mouvement et venir un matin pour une sortie officielle. Il faut que cela respecte toutes les procédures. L'objet de ce précongrès, était de peaufiner les statuts et règlement intérieur, les textes qui vont animer la vie de la structure’’, a expliqué le Président du pré-congrès, Sanogo Kakou Serge.

Puis d’ajouter: ''Quand on finira ce pré-congrès, l’étape qui suivra, sera le Congrès où nous allons adopter les statuts et règlement intérieur qui seront peaufiner ici, et le Congrès aura également pour but de pouvoir désigner et élire un président''.

Quant à Coulibaly Moussa, représentant le Maire de Yopougon, il a expliqué pourquoi la première autorité de la commune a associé son image à cet événement.

''C’est un mouvement citoyen qui va naître. Ils ont décidé de créer un mouvement politique pour aller dans le sens de la paix, soutenir les actions de développement du chef de l'État, mais aussi d’accompagner tous les partis politiques à se mettre ensemble pour le bien de la Côte d’Ivoire (...) On n’a pas toujours l’habitude de voir ce genre de mouvement, venir faire un pré-congrès dans le but de faire un congrès, pour aboutir à un mouvement citoyen. On ne voit pas ça tous les jours. Nous sommes venus les encourager‘’, a-t-il expliqué.