Drame à Assinie : Un bateau de plaisance chavire, trois morts

La localité balnéaire d’ Assinie a connu un drame, dimanche. Trois personnes, dont une femme, sont passées de vie à trépas, alors qu’elles effectuaient une balade lagunaire sur un navire de plaisance.

Une balade lagunaire vie au drame à Assinie

Le long week-end, qui débouche sur un lundi férié, a donné des idées de villégiature à certaines personnes de la haute bourgeoisie ivoirienne. Aussi, la localité d’Assinie Mafia reçoit-elle à longueur de week-end, des personnalités qui viennent s’échanger des idées par une évasion dans cet univers paradisiaque.

Un drame a cependant plongé Assinie dans l’émoi et la consternation. Il ressort des faits que le dimanche 14 novembre 2021, huit personnes ont embarqué sur un bateau de plaisance, parti de l’hôtel « Espoir lodge » d’Assinie aux environs de 14 heures (locale et GMT), pour une balade lagunaire devant les déboucher sur une visite de l’embouchure. Voulant éviter une souche de cocotier, le conducteur du navire a fait une manoeuvre qui a fait basculer son embarcation.

Toutes les huit personnes à bord ont été jetées à l’eau. Le sauvetage qui s’en est suivi, sous la houlette des Sapeurs-pompiers militairede Marcory, a de retirer cinq personnes vivantes de l’eau. Malheureusement, trois personnes, dont une femme, sont décédées par noyade, apprend-on de sources sécuritaires.

Ce drame intervient cinq jours après la mésaventure de Badro Escobar, un ami de feu DJ Arafat, parti en mer pour la pêche et qui a vu son bateau se casser et se renverser. Le Chinois a passé trois jours et trois nuits dans l'eau. Il n'aurait eu la vie sauve que grâce à un morceau de bois auquel il s'est accroché en pleine mer, avant que des sauveteurs providentiels ne viennent le tirer de cette mauvaise passe. Buzz ou pas, l'affaire continue d'alimenter une vive polémique sur les réseaux sociaux.