Décédé il y a 22 ans, Jean-Marie Adiaffi célébré par Les Amis du livre

Jean-Marie Adiaffi était à l'honneur le lundi 15 novembre 2021. À l'initiative de l'Association Les amis du livre, une cérémonie a été organisée au Centre national du matériel scientifique (CNMS) en l'honneur au père du bossonisme, disparu il y a vingt-deux ans.

Jean-Marie Adiaffi encore vivant dans les mémoires

Le 15 novembre 1999, la mort a privé la Côte d'Ivoire de l'une de ses meilleures plumes. Jean-Marie Adiaffi a rejoint ses ancêtres. Vingt-deux ans après la disparition de ce brillant écrivain, l'association Les amis du livre lui ont rendu hommage au cours d'une cérémonie au Centre national du matériel scientifique (CNMS) à Cocody.

Serge Grah, le président de l'Association Les amis du livre a indiqué que "les vivants doivent faire vivre les morts". "C'est un devoir que nous sommes heureux de remplir. Nous sommes réunis pour nous souvenir d'un homme que les spécialistes considèrent comme un grand producteur littéraire. L'Association Les amis du livre ont initié cet événement afin de rendre hommage à Jean-Marie Adiaffi qui vit en chacun de nous", a-t-il déclaré.

Il est important de souligner que la cérémonie était placée sous la présidence d'Henri Konan Bédié, représenté par le ministre Niamien N'goran. L'émissaire de l'ancien président ivoirien a fait remarquer que "Jean-Marie Adiaffi fait partie des grands génies littéraires que la Côte d'Ivoire a connus". Par ailleurs, il a soutenu que le natif de Daoukro ne pouvait qu'à l'association Les amis du livre. Le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, était un bon ami du père du bossonisme.

Wouadja Essay, le président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin, a félicité l'initiative de l'association conduite par Serge Grah. "Vingt-deux ans après sa mort, c'est toujours un moment d'intense douleur. Je suis heureux de répondre à votre invitation. Vous avez décidé de saluer la mémoire d'un grand écrivain. La famille d'Adiaffi m'a chargé de vous traduire sa profonde gratitude", s'est-il exprimé.

La cérémonie a enregistré la présence d'illustres personnalités dont Henri N'Koumo, le directeur du livre au ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, Tiburce Koffi, le président du conseil d'administration du BURIDA (Bureau ivoirien du droit d'auteur) et Eugène Kacou, ancien journaliste à la RTI.

Jean-Marie Adiaffi est décédé le 15 novembre 1999 à l'âge de 58 ans. Il a fortement marqué l'univers culturel ivoirien par ses oeuvres de belle facture qu'il laisse derrière lui.