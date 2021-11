Qualifiée d'ex-épouse, Simone Ehivet récadre Michel Gbagbo et des élus

Simone Ehivet est en instance de divorce avec Laurent Gbagbo. L'ancienne Première Dame répugne cependant d'être d'ores et déjà qualifiée « d'ex-épouse » de l'ancien président ivoirien tant qu'une décision de justice ne consacre pas cette séparation.

Simone Ehivet menace de poursuite toute personne la qualifiant « d'ex-épouse »

Dès son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a saisi la justice en vue du divorce d'avec son épouse, Simone Ehivet. Me Claude Mentenon, avocat de l'ancien chef d'État ivoirien, indiquait en effet que l'ancienne Députée d'Abobo, refusant de « consentir à une séparation amiable », devrait passer devant « le Juge des affaires matrimoniales du Tribunal de première instance d'Abidjan » pour une résolution judiciaire de ses relations avec le Président Gbagbo.

Force est cependant de constater que certaines personnalités, dont Michel Gbagbo et d'autres cadres qualifient d'ores et déjà Simone Ehivet Gbagbo « d'ex-épouse de Monsieur Laurent Gbagbo ». Et ce, avant toute décision judiciaire consacrant le divorce entre les deux personnalités politiques de la gauche ivoirienne. Ils demeurent par conséquent mariés jusqu'à ce qu'un « divorce soit prononcé par la Justice et revête un caractère définitif ».

Me Rodrigue Dadjé, avocat de l’ex-Première Dame met donc en garde toute personne qui s'aviserait à prononcer le vocable "ex-épouse" de Gbagbo pour désigner sa cliente. « Désormais, tant que le divorce n’est pas encore prononcé et devenu définitif, toute personne qui qualifiera Madame Simone Ehivet Gbagbo d’ex-épouse de Monsieur Laurent Gbagb, devra en rapporter les preuves devant la justice », prévient l’homme de droit.

À noter que Laurent Gbagbo, de retour à Abidjan, a aménagé avec Nadiana Bamba dit Nady Bamba, son autre épouse au bras de qui il est rentré en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021.