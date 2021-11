À la découverte des femmes greffiers de Côte d'Ivoire: Ce qui est prévu

Les femmes greffiers de Côte d'Ivoire entament, le lundi 22 Novembre 2021, ce qu'elles appellent la semaine de la femme greffière.

Justice : Les femmes greffiers veulent se faire connaître

La semaine de la femme greffière, démarre le lundi 22 Novembre 2021 au tribunal de première instance du Plateau (Abidjan). Cette activité est à l'initiative de l'Amicale des Femmes Greffières de Côte d'Ivoire dont la présidente est Me Yaké Sylvie, épouse Silué.

"Contribution à l'efficience et à la performance de la greffière". Tel est le thème de la première édition qui s'étendra aux sections de l' interieur du pays. Après le Plateau, Me Yaké Sylvie et ses collègues se rendront le 24 novembre 2021 à la section du tribunal de Toumodi, et le lendemain 25 novembre, à Adzopé. La semaine prend fin par un diner-gala à Yamoussoukro le samedi 27 Novembre 2021.

Selon Me Yaké Sylvie, cette activité vise à mettre en exergue la capacité, l'efficacité et la performance de la greffière dans le milieu judiciaire. Exposer aux populations les tâches de la greffière en vue de leur faire connaître leur domaine de compétence dans le secteur de la Justice, est le but recherché par l'Amicale des Femmes Greffières de Côte d'Ivoire.

Cette semaine est placée sous le patronnage de monsieur Sansan kambiré, ministre de la Justice, garde des scaux, et sous les parrainage et co-parrainage du ministre-gouverneur du district des Lacs, Raymonde Koffi Goudou, et de monsieur Diarrassouba Souleymane, ministre du Commerce.