RGPH 2021: Les assurances de Kaba Nialé, son appel aux populations

La ministre du plan et du développement, était jeudi l'invitée de la rédaction du groupe fraternité matin. Kaba Nialé a profité de cette lucarne pour faire le bilan, à mi parcous, du recensement général de la population et de l'habitat 2021 (RGPH).

RGPH 2021 - Kaba Nialé rassure : "Le délai est tenable"

Lancée le 8 novembre, le RGPH a commencé par la numérotation des bâtiments, logements et ménages. A ce titre, le constat est qu' "à ce jour, les agents de terrain sont tous à leur poste, tout comme les encadreurs. La quasi-totalité des bâtiments, logements et ménages est numérotée. Ceux qui ne le sont pas actuellement seront numérotés pendant le dénombrement", a expliqué Kaba Nialé. Poursuivant, la ministre a précisé que "ces données qui sont partielles laissent tout de même présager une bonne collecte des informations et l’atteinte des objectifs à la date du 28 novembre 2021. Le suivi de la collecte en termes d’exhaustivité du dénombrement et de la qualité des données, est assuré par une équipe de veille logée au Bureau Technique Permanent du Recensement", indique-t-elle.

Même si Kaba Nialé a relevé les difficultés rencontrées au démarrage de l’opération de dénombrement, elle pense que celles-ci sont surmontables. C'est pourquoi elle affirme que "les délais sont tenables", tout en rassurant qu'au soir du 28 novembre 2021, "toute la population devra être recensée". À noter que les données issues du Recensement de la population 2021 permettront notamment de faire le suivi et la revue du Plan national de développement (PND) 2021-2025, d’évaluer les politiques sectorielles dans tous les domaines de l'agriculture, la santé, l'éducation, etc. Cela fournira, également, des informations statistiques récentes et fiables permettant le suivi des agendas internationaux notamment les Objectifs du développement durable (ODD) à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

La Côte d’Ivoire a déjà réalisé quatre opérations du genre. Elles ont eu lieu en 1975, 1988 et 1998 et plus récemment en 2014. La périodicité décennale n’a pas été respectée en 2008, compte tenu de la crise sociopolitique qu’a connue le pays entre 2002 et 2014. Le RGPH 2014 a montré des insuffisances notables, relevées par une évaluation commanditée par le Gouvernement avec l’appui technique de l’Organisation des nations unies pour la population (UNFPA). Ces insuffisances découlent notamment des difficultés d’ordre logistique et financier aggravées par le contexte sociopolitique. Kaba Nialé lance un appel à l’ensemble des Ivoiriens et des non ivoiriens vivant sur le territoire national à se faire recenser. Car c’est un acte citoyen.