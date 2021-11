Omaoc: Le Nigérian Paul Adalikwu désigné nouveau secrétaire général

Les États membres de l’organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et du centre ( OMAOC) ont désigné le candidat du Nigeria, Dr. Paul Adalikwu, nouveau secrétaire général de l'institution pour un mandat de 4 ans. C’était au cours de la session extraordinaire de son Assemblée générale tenue du 16 au 18 novembre 2021 à Accra. Il succède à l’Angolais Alain Michel Luvambano ( 2011-2021).

Élection du SG de l’ Omaoc : Le Nigeria désigné par consensus ( 16e AGE-Accra)

L’Omaoc revient de loin. C’est le moins qu’on puisse dire. Après dix ans d’inactivité , ce qui a eu pour conséquence une gestion calamiteuse des fonds alloués, les États membres ( 25) ont décidé de se réunir à Kinshasa ( RDCONGO) du 28 au 31 juillet 2021, aux fins de remettre l’institution sur les rails. Si la présidence, précédemment occupée par la République Démocratique du Congo, est revenue au Ghana ( présidence tournante), les 11 membres de l’ Omaoc présents à Kinshasa n’ont pu trouver un consensus pour désigner le nouveau secrétaire général.

Les candidatures du Nigeria et de la Guinée ayant fait l’objet d’un long débat, notamment sur les critères d’éligibilité, la réunion conjointe du 8e Bureau des Ministres et de la 15e Assemblée générale tenues à Kinshasa a mandaté, M. Kwaku Ofori Asiamah, le ministre ghanéen des Transports, président de l’ Omaoc, pour l’organisation de la session extraordinaire du jour aux fins d’achever les discussions de Kinshasa, notamment l’élection du secrétaire général. Après deux jours de travaux des Experts, la réunion des Ministres tenue ce jeudi 18 novembre a désigné par consensus, M. Paul Adalikwu du Nigeria au détriment du Guinéen Diallo Mamoudou, absent à Accra. Il succède à l’Angolais, Alain Michel Luvambano pour un mandat de 4 ans. Le nouveau secrétaire général aura pour mission d’animer au quotidien les activités de l’organisation.

Aussi au vu du travail élaboré par les Experts et vu l’appréciation de la réunion des Ministres sur celui-ci, tout porte à croire que l’ OMAOC sera de nouveau revitalisée. « Merci de m’avoir désigné à l’unanimité. Je n’ai de discours à faire si ce n’est de me mettre immédiatement au travail pour la redynamisation de notre organisation. Je ne vous décevrai pas » sont les premiers mots du tout nouveau secrétaire général de l’organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du centre.

Rappelons qu’en plus d’animer les activités au quotidien de l’ Omaoc( réunions, projets, Administrations, finances, ect), le secrétaire général coordonne les trois unités spécialisées suivantes : les ports, les chargeurs et les opérateurs, respectivement à travers l’association de gestion des ports de l’Afrique de l’Ouest et du centre ( AGPAOC), l’union des conseils des chargeurs africains ( UCCA) et l’association des Armements Africains ( 3A).

Paul Adalikwu est le 6e secrétaire général de l’organisation. Il est l’actuel Directeur de la sécurité et de la sûreté maritime au niveau du ministère fédéral du Transport au Nigeria. Enfin, le Nigeria est membre de l’ OMAOC depuis sa création et demeure le plus grand contributeur à son financement, car disposant du plus grand volume de cargaisons dans les régions de l’Afrique de l’Ouest et du centre. Des consultations sont à faire dans les prochains jours pour connaître la date et le lieu de la 17e session de l’assemblée générale ordinaire de l’ OMAOC.

Sercom Affaires Maritime