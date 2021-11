Titrologie: "PPA-CI, le parti de Nady Bamba (?) Bictogo sonne Gbagbo"

La revue de presse ou titrologie de ce lundi 22 novembre 2021 est très variée. Plusieurs thèmes ont été abordés dans la presse ivoirienne ce jour.

Titrologie : '' Instances du PPA-CI, nommé par Gbagbo, un militant du Fpi dit non et lui crache ses vérités''

Plusieurs quotidiens se sont intéressés ce lundi à la constitution du PPA-CI, parti politique fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo. '' PPA-CI, Rajeunissement, promotion des femmes : le président Gbagbo tient parole'', lit-on à la Une de Le Temps, quand le Quotidien d'Abidjan pointe à sa page d'ouverture: ''Mise en place des organes du PPA-CI, Gbagbo déploie la grosse artillerie''.

Quant à Notre Voie, il barre à sa Une: ''Nomination des membres du Secrétariat général, PPA-CI, le parti de Nady Bamba ?''. Le Jour Plus, pour sa part, affiche à sa page d'accueil: '' Instances du PPA-CI, nommé par Gbagbo, un militant du Fpi dit non et lui crache ses vérités''.

Le quotidien L'Expression s'est intéressé à l'actualité de l'épouse légitime de Laurent Gbagbo. '' Après avoir tourné le dos au PPA-CI et au Fpi d'Affi, voici ce que prépare Simone Gbagbo'', indique le journal. La titrologie de ce lundi fait également cas de l'hommage rendu au défunt ex président de la Fif, Sidy Diallo.

'' Un an après son rappel à Allah, l'enfant du peuple Sidy Diallo honoré et célébré avec Sory, Didier et Idriss aux côtés de la famille et des amis'', titre L'Intelligent d'Abidjan tandis que Le Sport barre à sa Une: ''Anniversaire hommage mémorable, Sidy Diallo, notre héros !''.

Toujours dans la titrologie de ce lundi, Le Patriote rapporte des propos du chef de l'État Alassane Ouattara à propos de la menace terroriste. ''Nous allons recruter 3000 soldats'', informe le président Alassane Ouattara.

Le Rassemblement affiche à sa Une: ''Mauvaise gestion du pouvoir d'État, Bictogo sonne encore Bédié et Gbagbo à Danané". Le Nouveau Réveil, pour sa part, mentionne à sa page d'accueil: ''Restructuration, congrès 2022, perspective 2025, Pdci-Rda, ça grogne''.