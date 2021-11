Nommé au PPA-CI, M'Boua N'Tou Honoré réaffirme sa fidélité au PDCI

Pas question pour M'Boua N'Tou Honoré de rejoindre le nouveau parti de Laurent Gbagbo. Danss un communiqué dont Afrique-sur7 a reçu copie, le membre du Bureau politique du PDCI-RDA réaffirme sa fidélité à son parti et à Henri Konan Bédié, son président.

M'Boua N'Tou Honoré décline l'offre de Gbagbo et s'attache à Bédié

À la suite de la tenue du Congrès constitutif du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire, les 16 et 17 octobre 2021, Laurent Gbagbo a entrepris la mise en place des instances de son nouveau parti. Des figures emblématiques de la gauche ivoirienne et des personnalités issues d'autres formations politiques figurent d'ores et déjà au sein du PPA-CI.

Ce n'est cependant pas le cas pour d'autres personnalités politiques ivoiriennes, qui décident de rester fidèles à leur parti politique. Au nombre de ces personnalités, M'Boua N'Tou Honoré, membre du Bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), qui dit n'avoir appris sa nomination au Secrétariat général du PPA-CI en qualité de Coodonateur régional-adjoint en charge du département de Jacqueville que via les réseaux sociaux.

Aussi, a-t-il décliné l'offre tout en réaffirmant son engagement à servir la cause du PDCI et son président Aimé Henri Konan Bédié.

Alors que Christian Vabé se plaind de n'être nommé au PPA-CI,