Chasse aux sorcières à la SICOGI: Le ministre Bouaké Fofana (ex-DG) cité

Précédemment Directeur général (DG) de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI), Bouaké Fofana a été nommé en avril 2021, ministre de l’Assainissement et de la Salubrité.

SICOGI: Licenciements en série et règlement de comptes par un DG à la solde de Bouaké Fofana?

Il n’est plus à la tête de la SICOGI depuis le vendredi 09 avril 2021, date de sa prise officielle de fonction en qualité de ministre de l’Assainissement et de la Salubrité. Et pourtant, 7 mois après, l’ombre de l’ex-DG et désormais ministre, continue de planer à la SICOGI. Récemment nommé Directeur Général de la SICOGI, Monsieur Brahima Traoré serait considéré comme un faire-valoir de Bouaké Fofana de qui il recevrait ses ordres pour agir contre un groupe d’agents qui ne seraient plus les bienvenus au sein de la société immobilière.

C’est que, dans le cadre de l’opération « mains propres », lancée par le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi, la SICOGI est sur la liste des entreprises étatiques sur la sellette. Même si, à l’heure actuelle, aucun de ses cadres n’a fait l’objet d’arrestation, certains cadres ont subi des sanctions administratives et font l’objet d’auditions par la police nationale, en raison de leur implication présumée dans les anomalies de gestion de la structure.

« Les enquêtes de police et les audits se poursuivent et permettront de situer clairement le niveau des anomalies notées et le degré d’implication des personnes concernées avant la prise éventuelle de sanctions pénales à leur encontre », annonçait récemment un communiqué de la Direction générale de la SICOGI. C’est dans cette attente que l’on apprend le licenciement de certains employés et cadres par le nouveau Directeur Général de la SICOGI, Brahima Traoré, toujours en attente de son décret de nomination. Il serait reproché à ces agents, la commission de fautes lourdes.

« La faute lourde concerne des irrégularités au niveau financier. Les personnes licenciées estiment que le nouveau DG agit pour protéger l’ex-DG devenu ministre Bouaké Fofana et le mettre hors de cause. Après avoir échoué à conduire pour le moment à la MACA (NDLR: Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan) les employés avec sa plainte, Brahima Traoré poursuit les licenciements sous les instigations de l'ex-DG qui continue de faire la pluie et le beau temps à la SICOGI, pour effacer les traces de sa gestion », dénonce un agent. Nous y reviendrons.